EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
Kronika

U aksidentua një ditë më parë bashkë me fëmijën në Elbasan, 38-vjeçarja në gjendje kome

Një nënë e re 38 vjeçe nga Korça, e cila dje është përfshirë në një aksident të rëndë në aksin Elbasan-Peqin, rezulton se ka përfunduar në gjendje kome për shkak të përplasjes së fortë dhe dëmtimeve që ka marrë.

Ajo ishte duke drejtuar një Mercedes Benz E Class kur ka vendosur të ndërmarrë manovrën e parakalimit. Fatkeqësisht, e reja nuk ka mundur të llogarisë dot kohën dhe shpejtësinë që i dukej për t’u kthyer sërish në korsinë e saj dhe i ka dalë përballë një kamioni të tonazhit të rëndë.

Përplasja ka qenë shumë e fuqishme dhe e rëndë, aq sa Mercedesi është shkatërruar plotësisht në pjesën e përparme, në anën e shoferit.

Nëna 38 vjeçare raportohet se ndodhet në gjendje kritike për jetën, pavarësisht se është dërguar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Mjekët po i qëndrojnë pranë çdo minutë, prej ditës së djeshme, për ta mbajtur në jetë.

Në mjet ka qenë edhe fëmija i saj, i cili fatmirësisht gëzon shëndet të plotë dhe ka marrë vetëm dëmtime të lehta nga aksidenti i rëndë.

