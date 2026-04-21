“U pendova që e futa në shtëpi”, Malbora zbulon marrëdhënien jashtë, Indri merr vendimin e papritur
Indri deklaroi mbrëmjen e sotme se nuk mund të vazhdonte një lidhje me Vanesën, dhe si argument përmendi se ende ndjente për ish gruan e tij, me të cilën ka një djalë 3 vjeç.
Por për fermerët e tjerë, një veprim si i Indrit ishte jo etik dhe i turpshëm, që në një kohë që i jep shpresa një vajze, i thotë më pas se nuk mund të vazhdojnë.
Por aludimet e fermerëve, lidhur edhe nga deklaratat e mëparshme të Malborës dhe Indrit se njihen nga jashtë, shkojnë deri aty sa janë shprehur se mes tyre mund të ketë pasur një lidhje.
Një deklaratë e Malborës, ngre shumë dyshime mbi këtë fakt.
“Jam bërë pishman që e kam ftuar në shtëpinë time, ka ngrënë dhe ka pirë aty”, tha Malbora gjatë diskutimit me fermerët.
Por pas daljes së kësaj deklarate, Indri kërkoi të largohet nga gara.
“Për fajin tim po dalin këto gjëra private. E kam ekspozuar veten tek këto thashetheme. Marr koston mbi veten time. Jam i gatshëm të ndërpres garën”, tha Indri.
Por ka qenë Vanesa ajo që e ka bindur që të mos largohet.
“”Më kërcënoi”, por nuk e them se çfarë më tha”, theksoi Indri.
