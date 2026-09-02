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Politika

U shkarkua nga Veliaj, Sulaj falenderon Ramën dhe ‘zbulon’ kandidaten për Tiranën: Do ta mbështes në fushatë!

· 2 min lexim
U shkarkua nga Veliaj, Sulaj falenderon

Pas shkarkimit nga detyra nga kryebashkiaku Erion Veliaj, ish-nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, përgjegjës për kontrollin e territorit, Blendi Sulaj ka reaguar përmes një mesazhi në rrjetet sociale.

Ai bën një bilanc të vitit gjatë të cilit mbajti këtë detyrë, ndërsa shpreh vlerësimin për drejtuesit dhe punonjësit e Bashkisë së Tiranës, të cilët, sipas tij, punojnë çdo ditë me përkushtim për t’u shërbyer qytetarëve, shpesh edhe në kushte jo normale pune.

Në reagimin e tij, ish nënkryetari I bashkisë së Tiranës Blendi Sulaj falënderon kryeministrin Edi Rama për besimin dhe mbështetjen e dhënë gjatë kësaj periudhe, duke veçuar punën për lirimin e hapësirave publike dhe prishjen e ndërtimeve pa leje.

Ish-nënkryetari nuk ndalet te arsyet e shkarkimit, por zbulon angazhimin e tij të radhës. Ai deklaron se do t’i përkushtohet sfidës elektorale në mbështetje të Partisë Socialiste dhe kandidates Ogerta Manastirliu.

Postimi i plotë:

“Te nderuar miq! Prej nje viti kam mbajtur postin e n/kr per kontrollin e territorit ne bashkine e Tiranes . Dua te ndaj me ju vleresimin maksimal per N/kryetaret drejtoret e drejtorive ,shefat e sektorit dhe cdo punonjes te thjeshte te bashkise se Tiranes. Jane njerez qe punojne me shpirt cdo dite per ti sherbyer qytetareve dhe shpesh jo ne kushte normale pune.

Dua te falenderoj kryeministrin Rama per besimin dhe mbeshtetjen qe me dha gjate kesaj kohe ku udhehoqem lirimin e hapesirave publike dhe prishjen e ndertimeve pa leje.

Me padurim dhe plote me energji do te perkushtohem ne sfiden elektorale ne mbeshtetje te PS dhe kandidates Ogerta Manastirliu.

Tirana e bukura e shqiptareve per te cilen do punojme te gjithe. Faleminderit!”

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