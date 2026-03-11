Ushtria amerikane konfirmon përdorimin e “mjeteve të avancuara të inteligjencës artificiale” në luftën kundër Iranit
Admirali Brad Cooper tha se inteligjenca artificiale po ndihmon në përpunimin e sasive të mëdha të të dhënave, por vendimet përfundimtare i marrin njerëzit.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se ka përdorur një “shumëllojshmëri” mjetesh të inteligjencës artificiale (AI) në luftën me Iranin, ndërsa po rriten shqetësimet për numrin në rritje të viktimave civile në konflikt.
Brad Cooper, kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), tha të mërkurën se inteligjenca artificiale po i ndihmon ushtarët amerikanë të përpunojnë sasi të mëdha të dhënash.
“Luftëtarët tanë po përdorin një sërë mjetesh të avancuara të AI-së. Këto sisteme na ndihmojnë të analizojmë sasi të mëdha të dhënash brenda sekondash, në mënyrë që drejtuesit tanë të filtrojnë zhurmën e informacionit dhe të marrin vendime më të mençura më shpejt se sa mund të reagojë armiku,” tha Cooper në një mesazh video.
“Njerëzit gjithmonë do të marrin vendimin përfundimtar se çfarë të goditet dhe çfarë jo, dhe kur të goditet, por mjetet e avancuara të AI-së mund të kthejnë procese që më parë kërkonin orë dhe ndonjëherë edhe ditë në vetëm disa sekonda.”
Konfirmimi vjen ndërsa po shtohen thirrjet për një hetim të pavarur mbi bombardimin e një shkolle në jug të Iranit, ku u vranë më shumë se 170 persona, shumica fëmijë.
Fushata ushtarake SHBA–Izrael ka vrarë të paktën 1,300 persona në Iran që nga fillimi i saj më 28 shkurt.
Megjithëse Cooper theksoi se njerëzit marrin vendimet përfundimtare për objektivat, ekspertët e të drejtave të njeriut kanë shprehur shqetësime në rritje për përdorimin e AI-së në luftë.
Disa raporte kanë konfirmuar se Izraeli u mbështet shumë në inteligjencën artificiale gjatë luftës së tij në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 72,000 palestinezë që nga tetori 2023 dhe ka shkatërruar pjesën më të madhe të territorit.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Iranit tha të mërkurën se fushata e bombardimeve SHBA–Izrael ka dëmtuar gati 20,000 ndërtesa civile dhe 77 objekte shëndetësore.
Sipas zyrtarëve iranianë, sulmet kanë goditur gjithashtu depo nafte, disa tregje rrugore, ambiente sportive, shkolla dhe një impiant për desalinizimin e ujit.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar akses më të madh në mjete teknologjike për përdorim ushtarak.
Paralelisht me sulmet ndaj Iranit, Uashingtoni është përfshirë në një përplasje publike me kompaninë teknologjike Anthropic, pasi kjo firmë – e cila kishte kontratë me Pentagonin – insistoi që modelet e saj të inteligjencës artificiale të mos përdoren për armë plotësisht autonome dhe mbikëqyrje masive.
Anthropic paditi administratën Trump pasi Uashingtoni e futi kompaninë në listën e zezë si një “rrezik për zinxhirin e furnizimit”, duke e ndaluar praktikisht të bëjë biznes të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me agjencitë qeveritare.
“Luftëtarët amerikanë që mbështesin Operacionin Epic Fury dhe çdo mision në mbarë botën nuk do të mbahen kurrë peng nga drejtues të pa zgjedhur të kompanive teknologjike dhe ideologjia e Silicon Valley,” tha javën e kaluar zëdhënësja e Pentagonit Kingsley Wilson.
“Ne do të vendosim, ne do të dominojmë dhe ne do të fitojmë.”
Ndërkohë, të mërkurën Kina paralajmëroi kundër përdorimit të tepruar të inteligjencës artificiale për qëllime ushtarake.
“Përdorimi i pakufizuar i AI-së nga ushtria, përdorimi i saj si mjet për të shkelur sovranitetin e vendeve të tjera dhe dhënia e algoritmeve fuqinë për të vendosur për jetën dhe vdekjen jo vetëm që dobëson kufizimet etike dhe përgjegjshmërinë në luftë, por gjithashtu rrezikon një përshkallëzim të pakontrolluar teknologjik,” tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes të Kinës, Jiang Bin.
Jiang shtoi se kjo prirje rrezikon ta kthejë në realitet filmin “The Terminator”, i cili paraqet një program inteligjence artificiale të vetëdijshëm që shkakton një apokalips bërthamor.
