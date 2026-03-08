Bota

Valë e re sulmesh iraniane me raketa dhe dronë në vendet e Gjirit, 2 të vdekur në Kuvajt

Vendet e Gjirit Persik raportuan sot sulme të reja nga Irani me raketa dhe dronë, në ditën e nëntë të konfliktit të nisur nga Izraeli dhe SHBA kundër Teheranit.

Kuvajti njoftoi dy vdekje të rojeve kufitare, të cilët humbën jetën në krye të detyrës, si pasojë e sulmeve që goditën rezervuarët e karburantit në Aeroportin Ndërkombëtar të vendit.

Autoritetet thanë se zjarri në aeroport u vu nën kontroll dhe nuk pati dëmtime serioze.

Në Bahrein, tre persona u plagosën nga mbeturinat e raketave dhe një impiant desalinimi u godit nga dronë iranianë, pa ndikuar në furnizimin me ujë. Sipas qeverisë, sulmet vijnë si përgjigje ndaj bazave amerikane dhe përfshijnë gjithashtu një pretendim iranian për goditjen e bazës amerikane në Juffair.

Në Arabinë Saudite, sulmet u përqendruan në Riad dhe rrethinat e tij, me 26 dronë që shënjestruan një lagje diplomatike dhe fushën e naftës Shaibah në juglindje. Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite raportoi se një sulm ndaj lagjes diplomatike u pengua.

Presidenti iranian Masoud Peskov paralajmëroi se Irani do të përgjigjet ndaj vendeve fqinje nëse territori i tyre përdoret për sulme kundër tij. Që nga fillimi i konfliktit, sulmet iraniane në Gjirin Persik kanë shkaktuar të paktën 16 viktima, përfshirë tetë civilë, sipas një llogaritjeje të AFP bazuar në deklarata zyrtare.

Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan sulme të reja me dronë dhe raketa, ndërsa të shtunën një burrë humbi jetën në Dubai nga fragmentet e një droni.

