Valëvitja e flamurit të Palestinës nga Lamine Yamal ringjall debatin mbi politikën në futboll
Të hënën, Lamine Yamal, sulmuesi i Barcelonës i emëruar futbollisti më i mirë i ri në botë, valëviti një flamur palestinez gjatë festimeve të klubit për titullin e La Ligës pas fitores kundër rivalit të futbollit, Real Madridit.
Fotografia e bërë nga autobusi i klubit të Barcelonës, ndërsa ai parakalonte rrugët e qytetit, shpejt fitoi vëmendje në internet. Një postim në llogarinë e lojtarit në Instagram që paraqiste disa imazhe të futbollistit me flamurin palestinez mori më shumë se gjashtë milionë pëlqime, shkruan Euronews.
Rima Hassan, një anëtare franceze e Parlamentit Evropian nga e majta ekstreme, e cila u arrestua dhe u mbajt në paraburgim nga autoritetet franceze për një postim në mediat sociale të konsideruar si nxitës i antisemitizmit, reagoi pozitivisht me një emoji të flamurit palestinez.
Pep Guardiola, një nga figurat më të shquara të futbollit dhe ish-lojtar dhe trajner i Barcelonës, komentoi gjithashtu: “Një lojtar futbolli është një model i ndjekur nga miliona njerëz dhe mendimi i tij është me ndikim, kështu që ai duhet ta shprehë atë kur është e nevojshme”.
Të tjerë ishin më kritikë.
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, i cili menaxhon Yamal, u tha gazetarëve se nuk pajtohej me politikën e përdorur në futboll, por sugjeroi që lojtari është mjaftueshëm i vjetër për të ditur se çfarë po bën.
“Nuk më pëlqejnë këto gjëra dhe fola me të. Nëse ai dëshiron ta bëjë, është vendimi i tij. Ai është mjaftueshëm i rritur, është 18 vjeç”, tha ai në komentet e tij të martën.
Trajneri gjerman shtoi se ajo që presin tifozët e Barcelonës është që futbolli “t’i bëjë të lumtur dhe kjo është gjëja e parë që duhet të bëjmë”.
Reagimet në media ishin të ndara, me disa që sugjeronin se Yamal po sillte në plan të parë një çështje shumë delikate politike pa kontekst të mjaftueshëm, ndërsa të tjerë e lavdëruan lojtarin e ri për mbajtjen e një qëndrimi dhe përdorimin e platformës së tij të ndjekur nga miliona njerëz.
Debati i ringjallur mbi rolin e shprehjes politike në sport, veçanërisht me Kupën e Botës që do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, më pak se një muaj larg.
Në vitin 2022, FIFA u ndaloi disa kapitenëve në Kupën e Botës në Katar të mbanin shirita në krahë që mbështesnin përfshirjen LGBTQ+ si pjesë e fushatës ‘OneLove’, të nisur nga Shoqata Mbretërore Holandeze e Futbollit. FIFA paralajmëroi se lojtarët që mbanin shiritin në krahë do të rrezikonin të merrnin një karton të verdhë dhe iniciativa në fund të fundit nuk u përdor gjatë turneut.
Rregulloret e FIFA-s përcaktojnë se pajisjet e ekipit nuk duhet të përmbajnë “slogane politike, fetare ose personale”. Kodi i stadiumit të turneut ndalonte gjithashtu banderola, flamuj ose fletushka me “natyrë politike, ofenduese dhe/ose diskriminuese”.
Zbatimi i këtyre rregullave gjatë turneut të Katarit nxiti debat mbi qëndrueshmërinë, me disa që argumentuan se llojet e ndryshme të shprehjes politike u trajtuan në mënyrë të pabarabartë.
Yamal, i cili mbështetet nga Adidas, Powerade dhe Beats nga Dr Dre, ka qenë i hapur në karrierën e tij të shkurtër, por shumë fitimprurëse, kundër racizmit dhe mbështetës i kauzave sociale.
Nëna e tij, Sheila Ebana, lindi në Guinenë Ekuatoriale dhe u zhvendos në Spanjë në kërkim të mundësive, ku takoi babanë e Yamalit, Mounir Nasraoui, i cili është me origjinë marokene. Yamal ka folur hapur për vështirësitë e tij të hershme përpara se të arrinte nivelet më të larta të futbollit ndërkombëtar.
