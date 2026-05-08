Valverde thyen heshtjen: Incidenti ndodhi, por ai që e nxorri dhe e ekzagjeroi nuk do të mirën e Realit! Ja e vërteta…
Federico Valverde ka reaguar pas sherrit me Tchouameni me nje deklaratë zyrtare: “Dje pata një incident me një shok skuadre si pasojë e një loje në stërvitje, ku lodhja e garës dhe frustrimi e bëjnë gjithçka më të madhe.
Në një dhomë zhveshjeje normale, këto gjëra mund të ndodhin dhe zgjidhen brenda ekipit pa u bërë publike. Është e qartë se dikush fshihet pas kësaj, duke e përhapur shpejt historinë, dhe së bashku me një sezon pa trofe ku Real Madridi është gjithmonë nën vëzhgim, gjithçka është ekzagjeruar në mënyrë të tepruar.
Sot patëm një mosmarrëveshje tjetër. Gjatë grindjes, aksidentalisht godita kokën në një tavolinë, duke më shkaktuar një prerje të vogël në ballë që më kërkoi një vizitë rutinë në spital.
Në asnjë moment partneri im nuk më ka goditur dhe as unë nuk e kam goditur atë, megjithëse e kuptoj që për ty është më e lehtë të besosh se u përleshëm me grushte ose se ishte i qëllimshëm, por kjo nuk ndodhi.
Ndjej se zemërimi im me situatën, zhgënjimi im që shoh disa prej nesh duke arritur në fund të sezonit me forcën e fundit, duke na prishur moralin, ka arritur në pikën ku jam grindur me një shok skuadre.
Më vjen keq. Më vjen vërtet keq sepse kjo situatë më dhemb, ky moment që po kalojmë më dhemb. Real Madridi është një nga gjërat më të rëndësishme në jetën time dhe nuk mund të jem indiferent.
Rezultati është një grumbullim gjërash që kulmojnë në një grindje të pakuptimtë, duke dëmtuar imazhin tim dhe duke lënë hapësirë për mundësinë që ata të sajojnë, shpifin dhe zbukurojnë një incident.
Nuk kam dyshim se çdo mosmarrëveshje që mund të kemi jashtë fushës pushon së ekzistuari në fushë dhe nëse më duhet ta mbroj atë brenda një stadiumi, do të jem i pari.
Nuk doja të flisja deri në fund të sezonit. U eliminuam nga Liga e Kampionëve dhe e mbajta zemërimin dhe pakënaqësinë për vete. Kemi humbur edhe një vit tjetër dhe nuk isha në gjendje të postoja në rrjetet sociale kur e vetmja fytyrë që kisha për të treguar ishte në fushë, dhe mendoj se kjo është ajo që bëra.
Kjo është arsyeja pse jam unë ai që jam më i trishtuar dhe i lënduar që ndodhem në këtë situatë që më pengon të luaj ndeshjen tjetër për shkak të vendimeve mjekësore. Gjithmonë kam dhënë gjithçka nga vetja, deri në fund, dhe më dhemb më shumë se kushdo që nuk jam në gjendje ta bëj këtë. Jam në dispozicion të klubit dhe shokëve të mi të ekipit për të bashkëpunuar për çdo vendim që ata e konsiderojnë të nevojshëm.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.