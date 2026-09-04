Vancouver Whitecaps presin St. Louis CITY në ndeshjen që vendos pretendimet për titull
Ndeshja mes kryesuesve të Konferencës Perëndimore, Vancouver Whitecaps FC, dhe formacionit më në formë së fundmi në MLS, St. Louis CITY SC, zhvillohet të shtunën në mbrëmje në BC Place në Vancouver. Takimi luhet më 5 shtator, ora 22:30 ET (19:30 PT), dhe pritet të jetë një provë e rëndësishme për të dy skuadrat.
Sipas mlssoccer, Vancouver renditet i pari në Konferencën Perëndimore me 43 pikë (13 fitore, 4 humbje, 4 barazime). Pas triumfit 3-0 ndaj Sporting Kansas City, skuadra nisi edhe përpjekjen për titullin e Pestë të Kupës së Kanadasë me një barazim 1-1 ndaj CF Montréal në ndeshjen e parë të gjysmëfinales; Ryan Gauld shënoi golin e barazimit, duke neutralizuar goditjen e hershme të mesfushorit Dani Pereira. Një lëvizje e dukshme gjatë merkatos së verës ishte largimi i Sebastian Berhalter te Middlesbrough; skuadra zëvendësoi pjesërisht mungesën me firmën e talentit Aleksa Cvetković dhe duke i dhënë më shumë minuta Oliver Larrazit, teksa vazhdojnë rrugëtimin pas paraqitjeve të rëndësishme në Concacaf Champions Cup dhe finalen e MLS Cup 2025.
Për Vancouver, duhet ndjekur Thomas Müller, i cili ka sjellë përvojë dhe udhëheqje (7 gola dhe 6 asistime këtë sezon), Andres Cubas që ka luajtur rol kyç për Paraguajin në Botërorin 2026, sulmuesi Brian White që është golashënuesi më i mirë historik i klubit dhe ka arritur shifrën e dhjetë golave për sezonin e katërt radhazi, si dhe Ryan Gauld, krijuesi kryesor i ardhjeve të skuadrës dhe kapiteni i mesfushës, kthyer nga lëndimi.
St. Louis CITY renditet i gjashti në Perëndim me 34 pikë (9 fitore, 6 humbje, 7 barazime). Në ndeshjen e fundit ata barazuan 3-3 me FC Dallas, pas dy golave të pësuar në fund, por ruajtën një rekord prej 12 ndeshjesh pa humbje në kampionat. Klubii ka qenë shumë aktiv në merkato: bleu Rafael Navarro nga Colorado për një rekord klubi prej 12 milionë dollarësh, solli Carlo Holse për rreth 6 milionë dhe nënshkroi gjithashtu sulmuesin Damion Downs; Holse dhe Navarro trajtohen si Designated Players. Ndër emrat kyç janë edhe portieri Roman Bürki dhe sulmuesi Simon Becher, që po kalon një sezon të fortë.
Siç thekson mlssoccer, kjo përballje pritet të shërbejë si një referencë për ambiciet e të dyja skuadrave: Vancouver për të afirmuar kryesimin dhe St. Louis për të treguar se transferimet verore dhe forma e vazhdueshme i bëjnë ata një kandidat të vërtetë në garën për titull.
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