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MLS

Sporting Kansas City huazon Ruben Ramos Jr. nga LA Galaxy

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Sporting Kansas City ka nënshkruar me huazim sulmuesin 19-vjeçar Ruben Ramos Jr. nga LA Galaxy, në një marrëveshje që zgjat deri në përfundim të sezonit MLS Sprint 2027. Ramos firmosi një kontratë homegrown me LA Galaxy në 2024 dhe ka luajtur në mënyrë të rregullt që atëherë, duke shënuar një gol në 18 paraqitje për ekipin e parë.

Siç raporton mlssoccer, LA Galaxy do të marrë deri në 125,000 dollarë në General Allocation Money (GAM) për huazimin—75,000 dollarë të garantuara dhe 50,000 dollarë të kushtëzuara—dhe marrëveshja përfshin edhe një opsion shkëmbimi për Sporting KC.

Ramos ka shënuar 16 gola në 50 ndeshje me Ventura County FC, ekipin e Galaxy në MLS NEXT Pro, dhe ka përfaqësuar Shtetet e Bashkuara në nivelet nga U-15 deri te U-20. Ai kontribuoi në kualifikimin e SHBA-së për Kupën e Botës FIFA U-20 2027. David Lee, presidenti i operacioneve të futbollit dhe menaxher i përgjithshëm i Sporting KC, vlerësoi shumëkëndshmërinë e tij sulmuese, aftësitë teknike dhe nuhatjen për gol.

Konfirmimi i këtij lëvizjeje u publikua nga mlssoccer.

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