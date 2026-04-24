Vendimi për vrasësit e Liridona Ademajt, familja letër prekëse: Fëmijët nuk do të kenë arsye të brengosen, ajo nuk…

Familja e së ndjerës Liridona Ademaj ka dërguar një letër në një studio televizive pasi Gjykata Themelore në Prishtinë i ka dënuar autorët me burgim të përjetshëm, Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim.

Në letër, familja e Liridonës shpreh falenderime për mbështetjen e të gjithëve, teksa tregojnë se ky vendim i lehtëson sado pak dhimbjen.

Sa i përket dy djemve të mitur të Liridonës, familja shprehet se do të kërkojnë kujdestarinë e tyre, sipas kushteve që duhet.

“Pas vendimit të Gjykatës ne si familje ndihemi të lehtësuar pasi që është kulmuar një procedurë penale me një vendim gjyqësor, e nuk kanë ngelur vetëm në ndërgjegjen e popullit dhe vetëm në dënimin që kanë marrë nga qytetarët. Dënimi që kanë marrë Gjykata ka qenë me lartësinë maksimale, që njeh Kodi Penal i Republikës së Kosovës.

Liridona nuk kthehet për familjen Ademaj, e as për fëmijët e Liridonës, dhe as për ata që e kanë njohur si grua të forte, punëtore, e mbi të gjitha si një person që ka sakrifikuar gjithçka për familjen. Ky vendim flladit zemrat e familjes dhe në të ardhmen, për fëmijët e Liridonës do të jetë dokumentet në bazë dhe konfirmim i të vërtetës që ka ndodhur për fatkeqësinë e nënës së tyre.

Fëmijët, nuk do të kenë arsye të brengosen për vendosjen e drejtësisë lidhur me nënën e tyre, pasi që dikush i ndërgjegjshëm dhe profesional ka vendosur denjësisht ndaj kryesit të vrasjes së nënës së tyre.

Familja e Liridonës do të bëjnë kërkesë autoriteteve suedeze që të marrim kujdesin e fëmijëve qoftë në Republikën e Kosovës apo edhe në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian ashtu siç shteti suedez mund të pranojë një kërkesë të tillë”, thuhet në letrën e dërguar nga familja e Liridonës.

