EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $74,253 ▼ -1.77% ETH $2,279 ▼ -2.84% XRP $1.4053 ▼ -2% SOL $84.0400 ▼ -2.07%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,809 ▼1.46 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,809 ▼1.46 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Kosova

Veriu i mbushur me armë e uniforma serbe, Baliqi: Ka kaluar në dukuri

· 2 min lexim

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka zbuluar dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme armatimi në dy raste të ndara në zonën e Zubin Potokut, gjatë patrullimeve të realizuara më 18 prill 2026.

Sipas raportimit, sipas Policisë, rasti i parë është regjistruar rreth orës 13:10, në fshatin Luka Reka, në lokacionin Paljevë, ku njësitë policore gjatë kontrollit në një shtëpi të pabanuar kanë gjetur një armë gjysmë automatike me bajonetë, fishekë të kalibrave të ndryshëm, uniforma, si dhe një logo të shtetit serb. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Kosovë për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.

Në vijim të materialit theksohet se Lidhur me këto raste ka folur Shefi i Planifikimit të Operativës Rajonale në Mitrovicë, Erduan Baliqi. Po ashtu, raportimi shton se ai tha se fenomeni i gjetjes së armatimit në “shtëpi të braktisura” në veri është kthyer në një dukuri..

Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se “Është bërë dukuri. Ka kaluar në dukuri që ne të hasim në armatim në shtëpi të braktisura, mirëpo janë në proces të hetimit”, u shpreh Baliqi në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova. Ai shtoi se të gjitha rastet po trajtohen nga Policia e Kosovës, ndërsa theksoi se hetimet janë në vazhdim për të sqaruar prejardhjen e armatimit dhe personat e përfshirë. Baliqi tregoi po ashtu se gjatë bastisjeve dhe kontrolleve të fundit, janë gjetur lloje të ndryshme armësh dhe pajisjesh, të cilat tashmë janë sekuestruar si prova materiale./Telegrafi..

Burimi: Telegrafi

