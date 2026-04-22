Veshjet me taka të lartë në vitet e ndryshme
Gjatë viteve ’40, takat e këpucëve nisën të shfaqnin lartësi më të madhe dhe thembra më të trasha, siç u pa nga valët e larta (wedges) dhe pumpat me thembra të forta.
Në vitin 1945, Ginger Rogers prezantoi modelin unik me këpucë wedge pa mes-thembrë.
Në vitin 1947, Salvatore Ferragamo prezantoi modelin inovativ të takave “Invisibile Heel”, që krijoi një efekt optik special.
Vitet ’50 sollën modele më të buta e të ëmbla, si pumpat me fijeza të vogla dekorative, si dhe sandale me shkëlqim që përputheshin me petkotë elegante siç ishte një model i zi me hekura.
Në vitin 1955, këpucët me dizajn butterfly nga Roger Vivier për Christian Dior ishin në qendër të vëmendjes për magjinë dhe stilin e tyre unik.
Viti 1958 njohu trendin e këpucëve me stil të cekët dhe rrjete të ngjashme me valë, ndërsa në vitin 1959, stillet e kohës trasnportoheshin në ambiente të rënda sociale si soda fountains, ku gratë shpesh ulëshin në tabure duke ndjekur muzikë nga jukebox-et.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.