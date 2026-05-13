S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 102.02 ▼0.16%
ARI 4,726 ▲0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,612 ▼ -1.37% ETH $2,280 ▼ -2.53% XRP $1.4379 ▼ -2.5% SOL $94.6000 ▼ -2.96%
13 May 2026
Kosova

Vetëvendosje publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit

Lëvizja Vetëvendosje ka bërë publike listën e kandidatëve për deputetë me të cilët do të garojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.

Sipas njoftimit zyrtar të partisë, bartës i listës është kryetari i saj, Albin Kurti, ndërsa numri dy në listë, si në proceset e mëparshme zgjedhore, është nënkryetari i partisë Glauk Konjufca.

Dhjetëshen e parë të kandidatëve e përbëjnë edhe figura të tjera të rëndësishme të kësaj partie, përfshirë Donika Gërvalla, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari-Lila, Hajrulla Çeku dhe Shqipe Mehmeti-Selimi.

Vetëvendosje pritet të hyjë në garën zgjedhore si një nga subjektet kryesore politike në vend, ndërsa lista e saj përfshin një kombinim të figurave udhëheqëse të qeverisë dhe deputetëve aktualë.

Lista e plotë

