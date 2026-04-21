VIDEO/ Goditet grupi i shpërndarjes së kokainës në Berat, 4 të arrestuar
Katër persona janë arrestua nga Policia e Beratit në operacionin antidrogë të koduar “Prova”, pas një hetimi 6-mujor të zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në bashkëpunim me Prokurorinë e këtij qyteti.
Operacioni ka goditur një grup kriminal të dyshuar për shitje të lëndëve narkotike të forta, kryesisht kokainë, në doza të vogla në qytetin e Beratit.
Në kuadër të aksionit janë arrestuar tre shtetas: S. S., 46 vjeç, A. A., 30 vjeç dhe T. B., 38 vjeç, ndërsa për një tjetër anëtar të grupit, K. S., 18 vjeç, është ekzekutuar masa e sigurisë “arrest në shtëpi”, të gjithë banues në lagjen “Çlirim”.
Sipas hetimeve, gjatë periudhës 6-mujore është provuar se të arrestuarit siguronin dhe shpërndanin kokainë në zona të ndryshme të qytetit. Lënda narkotike paketohej në doza të gatshme për shitje.
Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe në automjetin e një prej të dyshuarve, policia ka sekuestruar sasi kokaine të ndarë në dhjetëra doza, 7 celularë dhe 1 automjet.
Materialet i janë referuar Prokurorisë së Beratit për vijimin e veprimeve ligjore.
