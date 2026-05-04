EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
BTC $79,108 ▲ +0.62% ETH $2,339 ▲ +0.84% XRP $1.3983 ▲ +0.4% SOL $84.6000 ▲ +0.43%
VIDEO/ Interi në majën e futbollit italian, fiton titullin në Serie A

Inter "kurorëzon" një sezon që mund të konsiderohet pozitiv, pasi përveç kampionatit, janë në garë edhe në Kupë, ku në finale do […]

Interi është zyrtarisht kampion i Italisë për herë të 21-të në historinë e saj. Ashtu siç pritej, ndaj Parmës nuk pati surpriza (fitore 2-1) dhe tashmë skuadra e Chivu-s mund të festojë lirisht.

Inter “kurorëzon” një sezon që mund të konsiderohet pozitiv, pasi përveç kampionatit, janë në garë edhe në Kupë, ku në finale do përballet me Lazion. E veçanta për Interin në triumfin e kampionatit këtë herë është se kthehet ta festojë këtë titull në San Siro pas plot 37 vitesh. Hera e fundit kur fituan matematikisht titullin në shtëpi daton në 28 maj të 1989, periudhë kur suksesi 2-1 ndaj Napolit iu dha zyrtarisht titullin e 13 zikaltër.

Vlen të theksohet se sipas të gjitha gjasave, festa e titullit do mbahet në fundjavën e 16-17 majit, pas sfidës me Veronën. Kujtojmë që Interi, 3 javë nga fundi, ka grumbulluar 82 pikë.

