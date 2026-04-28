VIDEO/ Përgjigjet PSG, Kvara vendos ekuilibrat, spektakal në Champions
PSG 1-1 Bayern Sfida gjysmëfinale e Champions League mes PSG dhe Bayern ka nisur me emocione të mëdha. Ekipi bavarez fitoi një penallti në minutën e 16-të, 11-metërsh i përkthyer në gol nga i zakonshmi Kane. Goditja e saktë e sulmuesit anglez shkoi në rrjetë, ndërsa portieri Safonov u hodh në krahun tjetër. Ekipi i […]
PSG 1-1 Bayern
Sfida gjysmëfinale e Champions League mes PSG dhe Bayern ka nisur me emocione të mëdha. Ekipi bavarez fitoi një penallti në minutën e 16-të, 11-metërsh i përkthyer në gol nga i zakonshmi Kane. Goditja e saktë e sulmuesit anglez shkoi në rrjetë, ndërsa portieri Safonov u hodh në krahun tjetër.
Ekipi i Kompany iu afrua edhe golit të dytë, por topi u largua fare pranë vijës fatale. Më pas, të besuarit e Enriques u përpoqën që të reagojnë, me Dembele që nuk shfrytëzoi si duhet një rast të artë.
PSG barazoi shifrat falë Kvara-s, i cili realizoi me një goditje të bukur.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.