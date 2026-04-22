VIDEO/ PSG rikthehet te fitorja, thyen pastër Nantes
Pas disfatës me Lyon, PSG është rikthyer te fitorja në kampionat. Ekipi i Luis Enriques triumfoi 3-0 ndaj Nantes në shtëpi. Takimi u vendos nga dopieta e Kvaras dhe një gol i Doue. Edhe Nantes shënoi me Louis Leroux, por goli u anulua për pozicion jashtë loje. PSG kryeson kampionatin me 66 pikë, 4 më […]
Pas disfatës me Lyon, PSG është rikthyer te fitorja në kampionat. Ekipi i Luis Enriques triumfoi 3-0 ndaj Nantes në shtëpi. Takimi u vendos nga dopieta e Kvaras dhe një gol i Doue. Edhe Nantes shënoi me Louis Leroux, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.
PSG kryeson kampionatin me 66 pikë, 4 më shumë se Lens. Ndeshja e radhës është ndaj Angers, në transfertë.
Nantes renditet në vendin e 17-të me 20 pikë. Takimi i radhës është ndaj Rennes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.