22 Apr 2026
Politika

Vangjeli: Të mëdhenjtë do i ndajnë gjërat me marrëveshje të pashkruar. Njëri Shqipërinë, tjetri partinë

· 2 min lexim

Analisti Lorenc Vangjeli ka deklaruar në emisionin “Trialog” të gazetares Alba Alishanit në RTSH1 se nëse Kuvendi i ri do të bëhet me 100 deputetë atëherë kjo tregon sipas tij, që dy forcat e mëdha e kanë ndarë mendjen për t’i ndarë gjërat me marrëveshje.

Duke iu referuar sinjaleve për ndryshimin e Kushtetutës, Vangjeli tha se kjo nënkupton që njëri të qeverisë Shqipërinë dhe tjetri partinë.

“Nëse parlamenti do të bëhet me 101 deputetë, që besohet se do të kushtëzohet nga Partia Socialiste, sipas vullnetit që ka shprehur Edi Rama. Të mëdhenjtë e kanë ndarë mendjen që t’i ndajnë gjërat me një marrëveshje të pashkruar, të pafirmosur dhe pa qenë ballë për ballë, ku interesi i të dyja palëve është që njëri të qeverisë Shqipërinë e tjetri të qeverisë partinë.” u shpreh Vangjeli.

Megjithatë, Vangjeli identifikon një element pozitiv te ndryshimet në sistemet, faktin që sipas tij, liderët politikë do të detyrohen të jenë më të kujdesshëm në përzgjedhjen e kandidatëve për parlament, duke mos u bazuar vetëm te preferencat personale apo figura “popullore” në rrjete sociale, por te individë më realë dhe përfaqësues.

“Të dy janë të kënaqur me këtë pjesë, por edhe me tjetrën, ku ftojnë spektatorë në anën tjetër, duke brohoritur herë njërën palë e herë tjetrën. E vetmja gjë pozitive në këtë sistem është se, qoftë Rama, qoftë Berisha, do të detyrohen që në përzgjedhjen e njerëzve që do të jenë në parlament të mos merren shumë me ato preferenca personale, që më shumë janë meme në rrjete sociale sesa personazhe realë. Ndërkohë që shqiptarëve u jepet mundësia për të votuar. Deri tani kanë votuar, por nuk kanë zgjedhur; me një sistem të tillë kanë mundësi edhe të zgjedhin”, tha Vangjeli.

