Videokartolinë nga Gjirokastra, qyteti i gurtë vijon të tërheqë turistë
Gjirokastra vijon të jetë një prej destinacioneve më tërheqëse turistike në jug të Shqipërisë, duke ndërthurur në një hapësirë të vetme historinë, arkitekturën, traditat, gastronominë dhe peizazhet karakteristike të qytetit të gurtë.
Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale një videokartolinë nga Gjirokastra, duke sjellë në vëmendje bukuritë dhe atmosferën e qytetit, një prej destinacioneve më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj.
Simboli më i njohur i qytetit është Kalaja e Gjirokastrës, e vendosur mbi një kodër që shkëputet lehtë nga Mali i Gjerë. Ajo ngrihet në një pozicion strategjik vrojtimi, rreth 370 metra mbi nivelin
Gjirokastra, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, është kthyer vitet e fundit në një pikë të rëndësishme të hartës turistike shqiptare. Pazari karakteristik, kalaja, banesat tradicionale, rrugicat me kalldrëm dhe trashëgimia e pasur kulturore janë ndër elementet që tërheqin vizitorët.
Flukset e larta turistike kanë sjellë gjallërim të aktivitetit të artizanëve, ndërsa gjithnjë e më shumë familje në zonat rurale po investojnë në struktura pritëse dhe aktivitete të lidhura me turizmin.
Gjirokastra po konsolidohet kështu si një destinacion që ofron jo vetëm trashëgimi dhe histori, por edhe përvoja të lidhura me natyrën, kuzhinën tradicionale dhe jetën rurale shqiptare. Përtej qytetit historik, oferta turistike e Gjirokastrës po zgjerohet edhe drejt zonave rurale me agroturizmat të cilat ofrojnë shijen tradicionale të qytetit të gurtë.
Gjirokastra po tërheq turistë nga vende të ndryshme të botës pikërisht për kombinimin e historisë, natyrës dhe gastronomisë, ndërsa zhvillimi i turizmit po shoqërohet edhe me rritjen e aktiviteteve artizanale dhe investimeve familjare në fshatrat përreth.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.