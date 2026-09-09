Këmbimi valutor 7 shtator/ Me sa blihen e shiten monedhat kryesore
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 78.5 lekë dhe do shitet me 79.5 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 91.4 lekë dhe do shitet me 92.3 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 96.8 lekë dhe do shitet me 98 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 106 lekë dhe do shitet me 107 lekë.
Tema: kryesore
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