Vijon protesta qytetare në Tiranë, mbahet tubimi i 66-të radhazi
Në Tiranë u zhvillua këtë të martë protesta e 66-të qytetare, e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë.
Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, për të vijuar më pas marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë.
Edhe gjatë këtij tubimi nuk munguan thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
Protestuesit përsëritën mesazhet e tyre të mëparshme, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe duke brohoritur slogane si: “Dorëheqje”, “Ju erdhi fundi”, “Rama në burg, Berisha në burg” dhe “Rama, jepe dorëheqjen”.
Pas përfundimit të fjalimeve, pjesëmarrësit vijuan me marshimin e përnatshëm në rrugët kryesore të kryeqytetit.
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