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05 Aug 2026
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Vijon protesta qytetare në Tiranë, mbahet tubimi i 66-të radhazi Tjetër Shkodra, tjetër Skadar STAMBOLL – Turqia: Sulmet në Detin e Zi kërcënojnë sigurinë ushqimore Abdixhiku tregon se a i ka të gjitha votat brenda LDK-së nëse arrihet marrëveshja me LVV-në “Nuk kemi apetit për kryetar të Kuvendit” – Abdixhiku e konsideron si figurë ceremoniale
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Kronika

Vijon protesta qytetare në Tiranë, mbahet tubimi i 66-të radhazi

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Në Tiranë u zhvillua këtë të martë protesta e 66-të qytetare, e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë.

Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, për të vijuar më pas marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë.

Edhe gjatë këtij tubimi nuk munguan thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.

Protestuesit përsëritën mesazhet e tyre të mëparshme, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe duke brohoritur slogane si: “Dorëheqje”, “Ju erdhi fundi”, “Rama në burg, Berisha në burg” dhe “Rama, jepe dorëheqjen”.

Pas përfundimit të fjalimeve, pjesëmarrësit vijuan me marshimin e përnatshëm në rrugët kryesore të kryeqytetit.

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