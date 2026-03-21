Viktor Ferraj ekspozitë në FAB, “Mask”, ekspozita që eksploron identitetin njerëzor
Artisti Viktor Ferraj ka çelur Në Galerinë FAB në Universitetin e Arteve, ekspozitën personale “Mask”, një projekt që shkon përtej formës vizuale duke prekur dimensionin njerëzor të identitetit.
Veprat e ekspozuara ndërtojnë një univers ku fytyra nuk është më vetëm portret, por një territor emocionesh. E fragmentuar, e shtrembëruar apo e mbuluar, ajo shfaqet si një reflektim i brendshëm, ku maska nuk fsheh, por zbulon.
Në këtë cikël veprash, Ferraj krijon një dialog të heshtur mes individit dhe botës që e rrethon. Ngjyrat, teksturat dhe deformimet vizuale sjellin në sipërfaqe ndjesi dhe mesazhe të forta.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri me date 23 mars si një hapësirë ku vizitori përballet jo vetëm me veprat, por edhe me reflektimin e vetes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.