Virginia miraton rishpërndarjen e re elektorale, ndikim i mundshëm në zgjedhjet e Kongresit në 2026 Policia në kërkim të një të dyshuari për vrasjen e trefishtë në Podgoricë Sekuestrimi i pasurive të Agasit, Beqirajt e Karçanajt, SPAK njoftim zyrtar: Ja pronat e zbuluara me vlerë 40 mln euro Hapet ura më e gjatë në Finlandë, vetëm për këmbësorë dhe çiklistët Çmimet e karburanteve rriten sërish, teksa pasiguria e armëpushimit SHBA-Iran vazhdon
Amerika

Virginia miraton rishpërndarjen e re elektorale, ndikim i mundshëm në zgjedhjet e Kongresit në 2026

Një referendum i ngushtë hap rrugën për ndryshime të mëdha politike, ndërsa beteja ligjore mbetet e hapur

· 3 min lexim

Votuesit në Virginia kanë miratuar një plan të ri për rishpërndarjen e distrikteve zgjedhore në mes të dekadës, një vendim që mund të rrisë ndjeshëm shanset e demokratëve për të fituar deri në katër vende shtesë në Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e ardhshme. Ky zhvillim vjen në një moment kritik për kontrollin e Kongresit, i cili mbetet i ndarë ngushtë mes dy partive kryesore.

Amendamenti kushtetues i miratuar nga votuesit anashkalon komisionin bipartizan të rishpërndarjes dhe i jep kompetencën për hartimin e hartave të reja legjislativit të drejtuar nga demokratët në shtet. Megjithatë, rezultati i referendumit mund të mos jetë fjala e fundit, pasi Gjykata Supreme e shtetit po shqyrton ligjshmërinë e këtij procesi. Nëse gjykata vendos kundër, i gjithë procesi mund të shpallet i pavlefshëm.

Ky vendim shihet si një goditje për strategjinë e ish-presidentit Donald Trump dhe aleatëve të tij republikanë, të cilët kanë nxitur rishpërndarje të ngjashme në shtete të tjera për të rritur avantazhin elektoral. Në nivel kombëtar, beteja për hartat zgjedhore është intensifikuar, me republikanët që synojnë të fitojnë më shumë vende në shtete si Teksasi, Karolina e Veriut dhe Ohio, ndërsa demokratët kërkojnë të balancojnë situatën në shtete si Kalifornia dhe Utah.

Në Virginia, demokratët aktualisht mbajnë shumicën e vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve, por plani i ri mund t’i çojë ata drejt dominimit më të madh, potencialisht deri në 10 nga 11 vende. Ndryshimet në disa distrikte pritet të dobësojnë ndikimin e votuesve konservatorë dhe të forcojnë zonat me prirje demokrate, përfshirë ato në veri të shtetit dhe në qytete universitare.

Megjithatë, republikanët kanë reaguar ashpër, duke e cilësuar procesin si të padrejtë dhe duke paralajmëruar sfida të mëtejshme ligjore. Ata argumentojnë se ka shkelje procedurale dhe mungesë transparence në mënyrën se si amendamenti u vendos në votim.

Debati publik është përqendruar te koncepti i “drejtësisë zgjedhore”. Ndërsa disa votues e shohin këtë si një mënyrë për të balancuar manipulimet politike në nivel kombëtar, të tjerë shqetësohen se komunitetet rurale mund të humbasin përfaqësimin e tyre.

Nëse plani i ri mbijeton sfidat ligjore, ai mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zgjedhjet e vitit 2026 dhe në balancën e pushtetit në Uashington, duke e bërë Virginia një nga shtetet kyçe në betejën politike kombëtare.

