S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 90.51 ▼6.3%
ARI 4,571 ▲1.07%
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
BTC $77,195 ▲ +0.33% ETH $2,107 ▲ +0.51% XRP $1.3508 ▲ +0.1% SOL $84.8500 ▼ -0.4%
Lavrov i kërkon Rubios të evakuojë ambasadën amerikane në Kiev përballë sulmeve ruse Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen 12 urdhër-arreste Osmani nga Lugu i Baranit: U ndje fryma përbashkuese për të ardhmen e Kosovës Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen dhjetëra urdhër-arreste Vizita e Dendias në Tiranë, Nazarko: Greqia ushtron presion ndaj Shqipërisë për shkak të integrimit
Kronika

Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen 12 urdhër-arreste

Prokuroria e Sarandës ka lëshuar këtë të hënë, më 25 maj, plot 12 urdhër-arreste për efektivë të Komisariatit të Sarandës, zyrtarë lokalë, si dhe biznesmenë apo ndërtues.

Gazetarja e Klan News Greta Haskaj raporton se ata dyshohen për vepra të ndryshme penale që lidhen me ndërtimet pa leje në Sarandë e Ksamil.

Aktualisht një operacion i gjerë i Drejtorisë së Policisë Vlorë dhe Komisariatit të Sarandës është duke u zhvilluar në shtrirje të gjerë.

Mësohet se deri më tani janë lëshuar 4 urdhër-arreste për efektivë të Komisariatit të Sarandës, 4 për zyrtarë të IMT Sarandë dhe 4 për ndërtues.

Nga zyrtarët e Komisariatit të qytetit bregdetar janë arrestuar efektivët me inicialet K.Sh. dhe K.S., specialistë zonash. Masa e sigurisë “Arrest në shtëpi” është dhënë dhe për ish-shefin e Krimeve, me inicialet B.T., ndërsa është ende në kërkim oficeri i krimeve I.K. Ndërsa nga zyrtarët e IMT-së së Bashkisë Sarandë, nuk është arritur të kapet asnjë ende.

Sakaq, nga ndërtuesit është kapur vetëm pronari i një hoteli, me inicialet A.P., ndërsa tre të tjerë janë në kërkim.

Sjellim ndërmend se para disa ditësh, nga një operacion kundra ndërtimeve pa leje në Sarandë, u ndalua edhe shefi i Komisariatit Gëzim Bashllari.

