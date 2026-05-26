Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen 12 urdhër-arreste
Prokuroria e Sarandës ka lëshuar këtë të hënë, më 25 maj, plot 12 urdhër-arreste për efektivë të Komisariatit të Sarandës, zyrtarë lokalë, si dhe biznesmenë apo ndërtues.
Gazetarja e Klan News Greta Haskaj raporton se ata dyshohen për vepra të ndryshme penale që lidhen me ndërtimet pa leje në Sarandë e Ksamil.
Aktualisht një operacion i gjerë i Drejtorisë së Policisë Vlorë dhe Komisariatit të Sarandës është duke u zhvilluar në shtrirje të gjerë.
Mësohet se deri më tani janë lëshuar 4 urdhër-arreste për efektivë të Komisariatit të Sarandës, 4 për zyrtarë të IMT Sarandë dhe 4 për ndërtues.
Nga zyrtarët e Komisariatit të qytetit bregdetar janë arrestuar efektivët me inicialet K.Sh. dhe K.S., specialistë zonash. Masa e sigurisë “Arrest në shtëpi” është dhënë dhe për ish-shefin e Krimeve, me inicialet B.T., ndërsa është ende në kërkim oficeri i krimeve I.K. Ndërsa nga zyrtarët e IMT-së së Bashkisë Sarandë, nuk është arritur të kapet asnjë ende.
Sakaq, nga ndërtuesit është kapur vetëm pronari i një hoteli, me inicialet A.P., ndërsa tre të tjerë janë në kërkim.
Sjellim ndërmend se para disa ditësh, nga një operacion kundra ndërtimeve pa leje në Sarandë, u ndalua edhe shefi i Komisariatit Gëzim Bashllari.
