Lavrov i kërkon Rubios të evakuojë ambasadën amerikane në Kiev përballë sulmeve ruse
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov e informoi homologun e tij amerikan Marco Rubio të hënën për vendimin e Moskës për të goditur objektet në Kiev të lidhura me forcat e armatosura ukrainase, ndërsa i kërkoi SHBA-së të evakuojë stafin e saj diplomatik nga kryeqyteti ukrainas.
Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, Lavrov i tha Rubios në një bisedë telefonike se vendimi i Moskës u mor si një “përgjigje ndaj sulmeve të vazhdueshme terroriste nga regjimi i Kievit” kundër civilëve në territorin rus.
Vërehet se forcat e armatosura ruse nisën “sulme sistematike” ndaj objekteve në Kiev që shërbejnë për nevojat e forcave të armatosura ukrainase, si dhe ndaj qendrave të vendimmarrjes, sipas të njëjtit burim.
Në të njëjtën kohë, Sergey Lavrov i kërkoi SHBA-së të evakuojë ambasadën e saj në Kiev, duke ia vënë në dukje Marco Rubios paralajmërimin e Ministrisë së Jashtme ruse drejtuar qeverive që mbajnë misione diplomatike në Kiev “për të siguruar largimin e personelit të tyre diplomatik dhe qytetarëve nga kryeqyteti ukrainas”, thekson e njëjta deklaratë.
