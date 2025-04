Vizoni i Shqipërisë në BE si përfituese!

Ekonomistët nuk kanë aq miq sa do të dëshironin, edhe per ketë fajin e ka Miton Freidman!

Nuk e besoni ? Prsh për një ekonomist është qesharak edhe trishtues paragrafi i Ramës :

“Kjo do t’i ndodhë Shqipërisë sapo të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Një miliardë e diçka më shumë çdo vit dhe 90% para e falur, pra grant dhe vetëm 10% kredi, pra borxh, sepse në BE hyjmë në një familje që është e ndarë në dy pjesë kontribuuesit dhe përfituesit.

Kontribuuesit janë vende të mëdha, janë vende të zhvilluara, janë Franca, janë Gjermania, Holanda e me radhë, që japin financiarisht më shumë se sa marrin, dhe BE ju duhet, ju duhet shumë si një treg i madh i përbashkët, ju duhet shumë si një perimetër vlerash dhe parimesh dhe ju duhet shumë si një zonë e gjerë zhvillimi, ndërkohë që grupi tjetër ku do të hyjmë dhe ne me hyrjen në BE, janë përfituesit”.

Pra në BE janë kontribuesit , vendet e zhvilluara, Gjermania, Franca, italia, qe kanë nevoje për tregje të reja . Ato punojnë , prodhojnë, shesin, fitojnë edhe sipas KM “japin financiarisht me shumë sesa marrin”.

Por në BE janë edhe përfituesit si Shqipëria, Nuk proodhojnë dhe jane treg për kontribuesit, edhe sipas KM “përfituesit marrin më shumë nga çfarë japin”

Shqiptaret përgjithësisht janë shumë të lumtur edhe të prirur “të blejnë edhe të shesin” tezën naive se do te përfitojnë me shumë nga cdo të japin nga hyrja ne BE .

A ka nevojë të studiosh ekonomi për të kuptuar cfarë fshihet pas vizionit “ne do te jemi përfituesit e granteve ” ? Oh jo! Gjyshet tona “të memcura edhe pa universitet thonin : “peshqeshit mos ju gëzo se e paguan dyplo ( dyfish)”.

Pikerisht ketë Milton Friedman babai i ekonomisë moderne e thoshte ndryshe

” Ekonomia është e thjeshtë. Gjithçka që duhet të mbani mend është se asgjë nuk është falas” Kur Friedman tha se “në këtë botë nuk ka drekë falas “ ai donte të thoshte se – 900 milionë euro grante që prisni nga BE kane një kosto, pavarësisht se jo gjithëmonë janë të dukshme.

E pra cdo zgjedhje është në fakt një shkëmbim! Dëgjoni edhe një herë këngën “vish fustanin me toka ” Fustanin megjithë rripin me toka e bleu edhe e dha djali që e ka !

Ndaj mos u gënjeni “Kjo botë është e mbushur me gjëra falas , vëtëm se janë shumë të shtrenjta”.

# bloguifushates