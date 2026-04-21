☁️
Tiranë 16°C · Vranët 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.44 ▼1.12%
ARI 4,796 ▼0.68%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,870 ▲ +1.49% ETH $2,313 ▲ +1.19% XRP $1.4342 ▲ +1.46% SOL $85.4900 ▲ +1.14%
21 Apr 2026
Breaking
Maksuti, Siljanovskës: Nuk ka nevojë për komisione, vetëm duhet të harmonizohen ligjet VLEN, Ahmetit: Dështimi i 5 ministrave të Drejtësisë, nuk është vetëm dështim institucional po edhe tradhti politike Ambasadori i SHBA-së në NATO viziton Kosovën, policia me njoftim për qarkullimin rrugor Çfarë thuhet në raportin e Amnesty International për Kosovën? Kupa e parë e Botës për Yamal po vjen: E kam ëndërruar që kur isha fëmijë, shpresoj ta fitoj
Menu
Maqedonia

VLEN, Ahmetit: Dështimi i 5 ministrave të Drejtësisë, nuk është vetëm dështim institucional po edhe tradhti politike

· 2 min lexim

VLEN sot ka akuzuar Ali Ahmeti se pesë ministra të tij nuk kanë arritur të rregullojnë çështjen e provimit të jurisprudencës për ta dhënë në gjuhën shqipe.

“Gjatë mandatit të Krenar Llogës në krye të Ministrisë së Drejtësisë, arrihet kulmi i hipokrizisë, kur në Komisionin për provimin e jurisprudencës ka qenë i përfshirë si zëvendësanëtar edhe Bujar Ahmeti, djali i vëllait të Ali Ahmeti. Pra, jo vetëm që pushteti ishte në duar të tyre, por edhe strukturat vendimmarrëse. Dhe përsëri, asnjë hap përpara. Asnjë vullnet. Asnjë drejtësi për studentët shqiptarë. Kjo nuk është më çështje harrese apo neglizhence. Kjo është politikë e qëllimshme përjashtuese, e mbuluar me retorikë boshe patriotike.

Për vite me radhë, Ministria e Drejtësisë u drejtua nga emra shqiptarë, nga Blerim Bexheti, Adnan Jashari, Valdet Xhaferi, Bilen Saliu, deri te Krenar Lloga. Pesë ministra. Pesë mandate. Pesë mundësi të arta për të korrigjuar një padrejtësi të hapur ndaj studentëve shqiptarë. Dhe megjithatë, asgjë nuk ndryshoi.

Ky nuk është vetëm dështim institucional, është nënshtrim i qëllimshëm dhe tradhti politike. Dokumenti i nënshkruar nga Talat Xhaferi e vulos këtë realitet të hidhur: shqipja është lënë jashtë një prej proceseve më të rëndësishme profesionale. Edhe më skandaloze, ky ligj është miratuar me badenter, pra me votat e vetë deputetëve shqiptarë të Bashkimi Demokratik për Integrim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

