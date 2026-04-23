S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 96.52 ▲3.83%
ARI 4,714 ▼0.82%
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,785 ▼ -1.07% ETH $2,322 ▼ -3.04% XRP $1.4297 ▼ -0.42% SOL $85.6300 ▼ -1.76%
Mickoski: Arben Fetai nuk do të jetë më pjesë e ekzekutivit, do të kthehet në Bruksel Libraria "Dukagjini" sjell në gjuhën shqipe 16 libra të Hermann Hesse Bayern ia hedh paq, do të luajë në "Allianz Arena-n" e mbushur plot ndaj PSG-së. Gjobë 90.000 euro për bavarezët Iluzioni i Micotaqis për serinë e dytë të "Dy popuj miq"! Dinamo, Daja: I lumtur për skuadrën, duam trofeun e Kupës
VLEN: Arsimi shqip mbetet prioritet kombëtar, reformat në arsim mbeten pjesë e angazhimeve tona

Koalicioni VLEN vlerëson se reforma në arsimin e lartë është domosdoshmëri dhe se studenti duhet të jetë në qendër të ndryshimeve që po propozohen me Ligjin e ri për arsim të lartë.

Nga VLEN deklaruan se arsimi i lartë prej vitesh është përballur me probleme të akumuluara, të cilat, sipas tij, kanë krijuar pasiguri te të rinjtë dhe kanë nxitur mosbesim se studimet ofrojnë gjithmonë perspektivën e duhur.

“Ligji i ri duhet parë si një përgjigje ndaj nevojës për reforma dhe si hap për rregullimin e një fushe që lidhet drejtpërdrejt me të ardhmen e rinisë. VLEN theksoi se në thelb të këtij ligji është studenti, duke nënvizuar se për herë të parë parashihet që studentët të jenë pjesë e Këshillit Nacional për Arsimin e Lartë, duke u përfshirë drejtpërdrejt në proceset e vendimmarrjes”, thonë nga VLEN.

Sipas VLEN-it, kjo paraqet ndryshim të rëndësishëm, pasi studentët nuk do të jenë vetëm përfitues të vendimeve, por edhe pjesëmarrës në krijimin e politikave për arsimin e lartë.

Në deklaratë u theksua gjithashtu se ligji synon rritjen e cilësisë në arsimin universitar, me fokus në standarde më serioze, diploma me vlerë reale dhe përgatitje më të mirë të të rinjve për tregun e punës.

“Sa më shumë cilësi dhe perspektivë të ndërtojmë këtu, aq më shumë arsye do të kenë të rinjtë të qëndrojnë në vend”, u tha në qëndrimin e VLEN-it.

Koalicioni vlerësoi se mbështet këtë zgjidhje ligjore si hap të domosdoshëm drejt një sistemi më cilësor, ku, sipas tyre, rritet roli i studentit dhe forcohet shpresa e të rinjve për të ardhmen.

Në fund, VLEN ritheksoi se arsimi shqip mbetet prioritet kombëtar dhe se reformat në arsim mbeten pjesë e angazhimeve të saj politike.

