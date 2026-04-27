S&P 500 7,162 ▼0.05%
DOW 49,211 ▼0.04%
NASDAQ 24,780 ▼0.23%
NAFTA 96.40 ▲2.12%
ARI 4,703 ▼0.79%
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $78,148 ▲ +0.14% ETH $2,325 ▼ -0.91% XRP $1.4087 ▼ -1.37% SOL $85.4800 ▼ -1.04%
27 Apr 2026
Maqedonia

VLEN: Nuk bëhemi pjesë e kësaj parodie të BDI-së, integrimi europian kërkon qasje serioze

· 2 min lexim

VLEN e konsideron si joserioze dhe vetësabotuese nismën e sotme të BDI-së, e cila më shumë i ngjan një parodie satirike sesa diçka që ia vlen të trajtohet seriozisht.



Nga VLEN thonë se BDI po ofendon rëndë BE-në dhe shqiptarët kur Blerim Bexheti flet për vlera europiane.

“E rikujtojmë për opinionin se Blerim Bexheti, si funksionar i përjetshëm i BDI-së, është sinonim i politikës kundër çdo vlere europiane.

Si deputet, si kryetar komune dhe mbi të gjitha si Ministër i Drejtësisë, Blerim Bexheti shkaktoi dëme të pariparueshme ndaj interesave të shqiptarëve dhe imazhit proeuropian të vendit.

Ai do të mbahet mend për politizimin e skajshëm të gjyqësorit, për pazaret “një prokuror nuk na çon në xhenet”, për sharjet dhe ofendimet ndaj shqiptarëve dhe skandalet e tjera ndër vite.

Prandaj, konsiderojmë se BDI-ja tallet me opinionin kur bën sikur shqetësohet për eurointegrimet, ndërsa zgjedh Blerim Bexhetin si personazh të agjendës së saj “europiane”.

VLEN nuk e ka ndërmend të bëhet pjesë e kësaj parodie. Integrimi europian kërkon qasje serioze dhe të sinqertë. Qeveria është e fokusuar në Agjendën Reformuese, e cila po zbatohet me shumë sukses dhe mirënjohje nga Brukseli”, thonë nga VLEN./Telegrafi/

