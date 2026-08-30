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Kronika

Vodhi Audi-n, përplasi makinat dhe goditi policin, vihet në pranga një 35-vjeçar italian

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Një 35-vjeçar italian është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se ka vjedhur një automjet tip “Audi Q5” dhe, gjatë tentativës për t’u larguar, ka përplasur disa automjete dhe ka goditur një punonjës policie.

Ngjarja raportohet të ketë ndodhur rreth orës 19:00 të datës 29 gusht , në rrugën dytësore Durrës-Tiranë, pranë një subjekti ku ishte parkuar automjeti.

Pas marrjes së njoftimit për vjedhjen, Policia ka bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e shtetasit italian A. E., 35 vjeç, banues në Itali.

Sipas veprimeve hetimore, gjatë ndjekjes nga Policia, 35-vjeçari ka tentuar të largohet me automjetin e vjedhur, duke përplasur disa mjete të tjera. Më pas, ai ka goditur me automjet një punonjës policie, i cili ka marrë dëmtime të lehta në krah.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua automjeti “Audi Q5”, ndërsa nga verifikimet rezultoi se 35-vjeçari e drejtonte automjetin pa leje.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

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