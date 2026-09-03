Volkswagen planifikon shkurtimin e 50 mijë vendeve të tjera të punës
– Volkswagen planifikon të shkurtojë rreth 50 mijë vende të tjera pune në vitet e ardhshme, si pjesë e një pakete të gjerë masash për uljen e kostove dhe rritjen e konkurrueshmërisë, sipas “Reuters”.
Bordi mbikëqyrës i kompanisë miratoi sot planin e transformimit të quajtur “Plani i Ardhshëm”, që synon përshtatjen e Volkswagen me ndryshimet në tregun global të automjeteve.
Shkurtimet e reja do t’i shtohen planit të mëparshëm për reduktimin e 50 mijë vendeve të punës deri në vitin 2030, duke e çuar potencialisht në rreth 100 mijë numrin total të vendeve të punës që mund të eliminohen.
Megjithatë, Volkswagen ende nuk ka përcaktuar saktësisht sa vende do të shkurtohen, ku dhe në çfarë periudhe.
Kompania po përballet me rritjen e kostove, konkurrencën e fortë nga prodhuesit kinezë, veçanërisht në Kinë, si dhe presionin mbi fabrikat gjermane.
Volkswagen synon gjithashtu të ulë kapacitetin e prodhimit dhe të përgjysmojë gamën e modeleve.
Plani ka shkaktuar kundërshtim të fortë nga sindikatat dhe përfaqësuesit e punonjësve, ndërsa në diskutim është edhe e ardhmja e disa fabrikave në Gjermani. /
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