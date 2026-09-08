Von der Leyen dënon nderimet për Mlladiçin në Serbi: Pamjet ishin tronditëse
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka reaguar pas ceremonisë së varrimit të ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladiç, në Beograd, duke i cilësuar si “tronditëse” pamjet nga ceremonia.
Në një reagim në rrjetin social X, von der Leyen thekson se Mladiçi ishte një kriminel lufte i dënuar dhe përgjegjës për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ajo kujton se ai vdiq ndërsa vuante një dënim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë dhe krime të tjera.
Presidentja e Komisionit Evropian e ka cilësuar si “thellësisht për të ardhur keq” mbështetjen zyrtare dhe praninë e disa zyrtarëve të lartë serbë në funeral.
Sipas saj, këto zhvillime tregojnë një dështim për t’u përballur me një kapitull të errët të historisë së fundit të Evropës dhe bien ndesh me vlerat mbi të cilat mbështetet rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian.
“Mendimet tona janë me të gjitha viktimat e krimeve të kryera në vendet e ish-Jugosllavisë”, shkroi von der Leyen.
Reagimi i plotë
“Pamjet nga funerali i Ratko Mladiçit dje në Beograd ishin tronditëse.
Ratko Mladiçi ishte një kriminel lufte i dënuar. Ai ishte përgjegjës për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai vdiq ndërsa po vuante një dënim me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë dhe krime të tjera.
Elementet e mbështetjes zyrtare dhe prania e disa zyrtarëve të lartë serbë në funeral janë thellësisht për të ardhur keq.
Ato tregojnë një dështim për t’u përballur me një kapitull të errët të historisë së fundit të Evropës dhe bien ndesh me vlerat që mbështesin rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian.
Mendimet tona janë me të gjitha viktimat e krimeve të kryera në vendet e ish-Jugosllavisë”, shkruan ajo.
Reagimi i saj vjen pas ceremonisë së varrimit të Mladiçit në Beograd, ku morën pjesë mijëra persona, mes tyre edhe zyrtarë të lartë serbë. Ceremonia, e shoqëruar me nderime ushtarake, ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare dhe kritika ndaj Serbisë, e cila është vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
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