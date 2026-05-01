Vora-Elbasani në RTSH 2, Gvozdenoviç: Kemi mungesa, por synojmë fitoren
Trajneri i Elbasanit, Ivan Gvozdenoviç foli për mediat në prag të transfertës kundër Vorës, që do të luhet nesër në orën 16:00 dhe do të transmetohet në RTSH 2. Tekniku ka deklaruar se ka disa mungesa në prag të kësaj sfide, por skuadra si gjithmonë do të synojë maksimumin e pikëve.
“Kemi gjashtë mungesa. Kjo është minus për ne, por nuk është hera e parë. Çdo javë në 4-5 të fundit, kemi probleme me mungesat. Në javë të fundit të kampionatit dhe kemi lojtarë me kartonë, të lodhur apo dëmtuar. Kjo është situata, minus i vogël për ne. Dhe nga fillimi dhe gjithmonë, ne do provojmë të bëjmë maksimumin me lojtarët që kemi. Lojtarët e tjerë janë gati, është shans i mirë për lojtarët. Do provojmë të bëjmë maksimumin.
Është luftë çdo javë. Patjetër që vështirë sepse Vora, Ballshi dhe Tirana do luftojnë fort si çdo skuadër. Dhe ne do luftojmë fort, kemi nevojë për pikët. Është vështirësi për ne, por si gjithmonë. Ne do luftojmë javë për javë, në fund të kampionatit mund të flasim pak për llogari. Jemi në vend të parë apo jo”, ka thënë mes të tjerash Gvozdenoviç.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.