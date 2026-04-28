EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
Vrasja e çiftit Mujeci në Lezhë, gjendet automjeti i përdorur për atentatin

Pas kontrolleve intensive nga Policia e Shtetit, është bërë e mundur gjetja e një prej mjeteve të dyshuara të përdorura nga autorët në vrasjen e çiftit Mujeci, ngjarje e ndodhur mesditën e së dielës në Balldren të Lezhës.

Burime nga hetimi bëjnë me dije se automjeti tip Volkswagen Golf 5, pa targa dhe i dyshuar si mjeti i përdorur nga qitësit gjatë krimit, është gjetur i fshehur në zonën e Torovicë.

Forcat e Policia e Shtetit e Shqipërisë po vijojnë kontrollet në terren dhe punën hetimore për kapjen e autorëve të dyshuar.

Hetimet vijojnë në disa pista, ndërsa zona e Lezhës mbetet nën vëzhgim të shtuar policor.

Dyshohet se vrasja ka ndodhur për motive hakmarrjeje pasi Renato Mhillaj është djali i Genc Mhillajt, ndërsa Adriano dhe Florin janë nipat e tij. Genc Mhillaj është vrarë në vitin 2016, ndërsa si autor u akuzuan Kreshnik Mujeci, së bashku me kushëririn e tij, Jozef Mujeci ndërsa në vitin 2018 ishte Gjykata e Shkodrës e cila e shpalli të pafajshëm Mujecin, lidhur me vrasjen në fjalë, me argumentin se “nuk provohej ta kishte kryer veprën penale për të cilën akuzohej”.

