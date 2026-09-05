Bayley pritet të rinovojë me WWE; interes për Anthony Bowens dhe e ardhmja e Brock Rechsteiner
Kontrata e Bayley dhe disa lëvizje të mundshme në tregun e luftëtarëve janë tema kryesore që po diskutohen për kampionatin WWE. Në të njëjtën kohë, emra si Anthony Bowens dhe Brock Rechsteiner po konsiderohen si shtesa të mundshme për organizatën nëse marrëveshjet dhe rrethanat e tyre ndryshojnë.
Siç raporton Bleacher Report, sipas False Finish njerëz brenda WWE besojnë se Bayley ka firmosur një kontratë të re dhe pritet të marrë një rol më të zgjeruar brenda kompanisë, jo vetëm si talent i shfaqjeve në ekran. Raportimet paraprake nga PWInsider gjithashtu sugjeruan se ishin bërë propozime krijuese për rikthimin e saj dhe se ajo pritet të rikthehet në programet e WWE shumë shpejt.
Bayley mbetet një nga figurat më të rëndësishme të seksionit femëror në WWE: pjesë e grupit të njohur Four Horsewomen, katër herë kampione për femra, dy herë kampione në çiftet e femrave, fituese e Royal Rumble dhe e Money in the Bank. Përtej performancave në ring, ajo ka nisur kampet Lodestone që synojnë zhvillimin e talenteve të reja femra, një aset potencialisht i vlefshëm për identifikimin dhe nënshkrimin e luftëtareve të ardhshme.
Rreth Anthony Bowens, raportohet se WWE ka ndërmend të shprehë interes për të nënshkruar me të. Sipas raporteve të Wrestling Observer, interesimi vjen pasi kontrata e Bowens në AEW është duke shkuar drejt skadencës; ai njihet më së shumti si një pjesë e dyshes The Acclaimed me Max Caster dhe ka pasur periudha të suksesshme si kampion bote në çift. Si luftëtar solo, Bowens konsiderohet një mundësi e vlefshme për NXT apo markat e tjera të WWE-së.
Brock Rechsteiner, djali i Scott Steiner dhe kushëri i Bron Breakker, po shikohet si një kandidat i mundshëm për WWE nëse rruga e tij në NFL nuk rezulton. Rechsteiner luajti si tight end/wide receiver në Jacksonville State, firmoi si agent i lirë me New Orleans Saints por u shkarkua para sezonit dhe u suspendua për gjashtë ndeshje për shkelje të politikës së substancave për përmirësim performancash. Nëse ai nuk do të vazhdojë në NFL, pritet që të nisë në NXT dhe, me profilin familjar dhe aftësitë atletike, mund të ngjitet shpejt në rosterin kryesor.
Sipas Bleacher Report, këto lëvizje dhe spekulime tregojnë për një treg aktiv talentesh dhe përpjekje të WWE-së për të forcuar rosterin, duke kombinuar emra të njohur me talente të reja në pritje të zhvillimeve të ardhshme.
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