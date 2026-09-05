Parashikimet për ndeshjet kryesore të WWE Sunday Night’s Main Event
Ky të dielë WWE do të transmetojë një episod të Sunday Night’s Main Event që është ndërtuar si një ngjarje e madhe, më shumë sesa një special televiziv. Në kartelë janë disa përballje të rëndësishme: Lil Yachty kundër Baron Corbin me kushtin që nëse Yachty qëndron pesë minuta, Trick Williams fiton një rivendosje për titullin e Shteteve; një ndeshje me tre kundër tre grash mes Charlotte Flair, Alexa Bliss dhe Tatum Paxley ndaj Jade Cargill, B-Fab dhe Michin; po ashtu Cody Rhodes përballet me Randy Orton dhe Bron Breakker sfidon Oba Femi.
Siç raporton Bleacher Report, për ndeshjen me tre kundër tre pritet që ekipi i Charlotte Flair, Alexa Bliss dhe Tatum Paxley të dalë fitues. Arsyetimi është se Paxley sapo ka kaluar te rosteri kryesor dhe menaxhmenti do të kërkojë ta nisë me hap pozitiv, ndërsa Cargill pritet të mbrohet duke e bërë dikë nga shoket e saj të marrë pinin për të ruajtur imazhin e saj.
Tek përballja Lil Yachty–Baron Corbin, parashikimi është që reperi do të arrijë të qëndrojë plot pesë minuta, duke i siguruar kështu Trick Williams një mundësi për titullin e Shteteve. Ndeshja pritet të ketë elemente komike dhe skena të ndërtuara për të zgjatur kohën, por fundi duket se do t’i shërbejë idesë së rikthimit të Williams në rivalitetin për titull.
Takimi mes Cody Rhodes dhe Randy Orton shihet si një rivalitet me peshë; duke qenë se Rhodes nuk mban më titullin, ai mund të pësojë humbje pa ndikuar në statusin e tij afatgjatë. Orton mund të përfitojë shumë nga një fitore ndaj Rhodess—jo vetëm si rikthim drejt titullit botëror, por edhe për të rimarrë impaktin e karrierës së tij. Për këto arsye, parashikimi është që Orton të dalë fitimtar.
Matchi Bron Breakker–Oba Femi konsiderohet më i pasigurt në rezultat. Të dy janë projektuar si të ardhme të kompanisë, por mënyra se si WWE do të zhvillojë këtë histori mund të shkojë në disa drejtime. Si parashikim, pritet që Oba Femi të marrë fitoren si pasojë e një ndërhyrjeje që shkon keq nga Austin Theory dhe Logan Paul, çka mund të krijojë probleme brenda grupit të Breakker.
Sipas Bleacher Report, parashikimet kryesore janë: Paxley, Bliss dhe Flair fitojnë ndeshjen me tre kundër tre; Lil Yachty mbijeton pesë minutat kundër Corbin; Randy Orton merr fitoren ndaj Cody Rhodes; dhe Oba Femi del fitues pas një ndërhyrjeje të gabuar nga Theory dhe Logan Paul.
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