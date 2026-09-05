Mets prezantojnë bobblehead të Francisco Lindor me temë WWE për ndeshjen ndaj Giants
New York Mets dhe WWE kanë bashkëpunuar për një shpërblim koleksionues që do të ndahet këtë të premte në Citi Field. Bobblehead-i i Francisco Lindor shfaqet brenda një ringu të mundjes, me rripin e kampionit të WWE të vendosur mbi shpatull, dhe është dizajnuar si një artikull promocional për ndeshjen kundër San Francisco Giants.
Sipas Bleacher Report, tifozët që do të jenë ndër 18,000 të parët në stadium do të marrin këtë bobblehead gjatë ndeshjes në shtëpi kundër Giants.
Lindor, pesë herë All-Star dhe katër herë fitues i Silver Slugger, ka kaluar një sezon të vështirë në 2026, me slash line .231/.316/.424, 15 home run-e dhe 36 RBI. Edhe skuadra e Mets po kalon vështirësi, duke zënë vendin e fundit në Divizionin Lindor të Ligës Kombëtare me rekord 63-77 para ndeshjes së së premtes. Mets dhe WWE kanë bashkëpunuar më parë për dhurata të ngjashme: një bobblehead i Todd Frazier me rripin e WWE u nda në 2019, ndërsa vitin e kaluar u shpërnda një Mr. Met veshur si Jey Uso.
Megjithë rezultatet e dobëta të skuadrës dhe statistikën personale të Lindor, pritet që të ketë një numër të madh tifozësh në stadium për shkak të vlerës koleksionuese të bobblehead-it; Siç raporton Bleacher Report, kjo ofertë pritet të tërheqë interes të konsiderueshëm midis të pranishmëve.
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