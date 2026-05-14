Yamal kthehet në çështje shtetërore… se valëviti flamurin e Palestinës, ministri izraelit e akuzon “për nxitje urrejtjeje”
Gjesti që bëri gjatë festimeve në rrugët e Barcelonës për titullin e 29-të në La Liga kanë futur në telashe Lamine Yamal. Në një moment të paradës me autobusin e hapur sulmuesi i krahut i Spanjës i kërkoi një tifozi që t’i hidhte flamurin e Palestinës dhe më pas e valëviti për disa minuta.
Më pas 18-vjeçari ka postuar në profilin e tij në rrjetet sociale fotografinë e momentit duke ndezur shumë polemika në Izrael. “Lamine Yamal zgjodhi të nxiste urrejtje kundër Izraelit dhe kundër ushtarëve tanë po luftojnë organizatën terroriste Hamas, e cila masakroi, përdhunoi, dogji dhe vrau fëmijë, gra dhe të moshuar hebrenj më 7 tetor”, shkroi ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, në një mesazh të publikuar në spanjisht, të postuar në llogarinë e tij në Twitter.
