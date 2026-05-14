Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 100.33 ▼0.68%
ARI 4,714 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $79,737 ▼ -0.66% ETH $2,261 ▼ -1.05% XRP $1.4503 ▲ +1.11% SOL $91.2200 ▼ -2.15%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.33 ▼0.68 % ARI 4,714 ▲0.15 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.33 ▼0.68 % ARI 4,714 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
SHBA-ja i jep dritën e gjelbër armatimit për Kosovën me vlerë prej 14 milionë dollarësh Shqipëria U-21 zyrtarizon një tjetër miqësore, luan me Slloveninë më 5 qershor Yamal kthehet në çështje shtetërore… se valëviti flamurin e Palestinës, ministri izraelit e akuzon “për nxitje urrejtjeje” “Jam sulmuar nga banda e tij, më morën…”/ Dhunohet kreu i degës së LVV-së në Skënderaj, akuzon kryetarin e komunës Në SHBA riafirmohet mbështetja për Kosovën në NATO, dështon kushtëzimi i Greqisë për mosnjohje
Menu
Sporti

Yamal kthehet në çështje shtetërore… se valëviti flamurin e Palestinës, ministri izraelit e akuzon “për nxitje urrejtjeje”

· 1 min lexim

Gjesti që bëri gjatë festimeve në rrugët e Barcelonës për titullin e 29-të në La Liga kanë futur në telashe Lamine Yamal. Në një moment të paradës me autobusin e hapur sulmuesi i krahut i Spanjës i kërkoi një tifozi që t’i hidhte flamurin e Palestinës dhe më pas e valëviti për disa minuta.

Më pas 18-vjeçari ka postuar në profilin e tij në rrjetet sociale fotografinë e momentit duke ndezur shumë polemika në Izrael. “Lamine Yamal zgjodhi të nxiste urrejtje kundër Izraelit dhe kundër ushtarëve tanë po luftojnë organizatën terroriste Hamas, e cila masakroi, përdhunoi, dogji dhe vrau fëmijë, gra dhe të moshuar hebrenj më 7 tetor”, shkroi ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, në një mesazh të publikuar në spanjisht, të postuar në llogarinë e tij në Twitter.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu