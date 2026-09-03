Dhjetë parashikime për ngjarjet kryesore para playoff-ve të MLB 2026
Me më pak se katër javë para nisjes së fazës play-off të MLB 2026, garës i ka mbetur vetëm sprinti i fundit: llogaritjet e kualifikimeve, numrat e eliminimit dhe disa skenarë të ndërlikuar për tiebreaker do të dominojnë shtatorin. Shumë emra dhe ekipe po luajnë për vendet e fundit, ndërsa disa lojtarë individualë janë pranë arritjeve historike.
Sipas Bleacher Report, ka dhjetë skenarë kryesorë që priten të ndodhin në muajin përfundimtar të rregullt: rikthimi dramatik i Toronto Blue Jays në garë për wild card, mundësia që Pete Crow-Armstrong të hyjë në klubin 40/40 dhe të fitojë MVP-në e NL, Yordan Álvarez që përfundon betejën për Triple Crown-in dhe AL MVP, vendime të rëndësishme për rehabilitimin e Shohei Ohtanit, një ndeshje tiebreaker që favorizon Seattle ndaj Houston, dhe rivalitete të tjera që do të përcaktojnë se kush do të kalojë në tetë më të mirët.
Toronto Blue Jays kanë pësuar ulje-ngritje gjatë sezonit, por prej fundkorrit shfaqin formë të mirë. Pas një periudhe ku ranë deri në 49-59, ata u rikthyen me seri të forta dhe hynë në shtator vetëm 1.5 ndeshje pas Cleveland Guardians për vendin e fundit të wild card-it në AL. Ekipi përfiton nga një kalendar i favorshëm—përfshirë një fillim muji me tri ndeshje në Cleveland dhe më pas 21 përballje ndaj skuadrave me rekord .500 ose më të dobët—dhe lojtarë si George Springer, Alejandro Kirk dhe përforcime si Brett Bateman po i japin shtytje sulmit. Nëse Vladimir Guerrero Jr. ose Ernie Clement zgjohet në kohën e duhur, Toronto mund ta përfundojë përmbysjen dhe të siguronte vendin në playoff.
Pete Crow-Armstrong ka shënuar shumë homerun-e së voni dhe aktualisht është pranë shifrës 40 në sezon, ndërsa ka arritur tashmë dhjetra vjedhje baza; rritja e agresivitetit në baza mund ta çojë atë në klubin e rrallë 40/40. Në të njëjtën kohë, performanca e tij vendimtare në sulm e ka vendosur atë si favorit të vërtetë për çmimin MVP të National League, ndonëse konkurrenca mbetet e fortë.
Yordan Álvarez, pas një periudhe të shkëlqyer në korrik, kaloi një ndalesë në gusht, por historikisht ka performuar mirë në shtator. Parashikohet që ai të rikthehet dhe të mbyllë sezonin me shifra që i lejojnë të fitojë Triple Crown-in në Ligën Amerikane dhe të siguronte AL MVP me një përfundim të fortë në muajin përfundimtar.
Shohei Ohtani nuk ka hedhur një ndeshje që nga fillimi i korrikut për shkak të problemeve të ndryshme fizike, dhe ka diskutime të qarta brenda organizimit të Dodgers nëse ia vlen të vazhdohet rehabilitimi i tij si pitcher. Në frontin e divizioneve, Seattle duket se ka një afat mbyllës shumë të favorshëm dhe një seri ndeshjesh që mund ta çojnë skuadrën përpara Houstonit për titullin e AL West përmes tiebreakerit, ndërsa Milwaukee ka potencialin ta tejkalojë rekordin e klubit dhe të sigurojë seed-in numër një në playoff.
Sezoni do të vendosë shumë gjëra në pak kohë: renditjet, vendimet mbi përdorimin e lojtarëve të dyanshëm dhe rivalitetet që do të shtrëngojnë listat e ekipeve për fazën e eliminimit. Siç raporton Bleacher Report, këto parashikime pasqyrojnë disa skenarë të mundshëm që do të përcaktojnë se kush hyn dhe si do të shfaqen protagonistët kryesorë në tetor.
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