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Yjet që ndoqën ditën e hapjes së US Open 2026 në New York

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Pas një jave ndeshjesh shfaqjeje dhe aktivitete për tifozët, US Open 2026 u hap zyrtarisht në USTA Billie Jean King National Tennis Center në New York. Gjatë ndeshjeve të ditës, amerikania Jessica Pegula mposhti rumunen Elena-Gabriela Ruse, ndërsa Daniil Medvedev fitoi ndaj francezit Hugo Gaston.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në mbrëmje u shënuan surpriza kur argjentinasi Mariano Navone mundi yllin serb Novak Djokovic, ndërsa amerikania Sofia Kenin triumfoi ndaj Venus Williams. Mes spektatorëve në Arthur Ashe Stadium u vunë re emra të njohur të botës së argëtimit, sportit dhe modës, përfshirë Tate McRae, Orlando Bloom, Emma Roberts, Paul Anthony Kelly, Gayle King dhe Vera Wang, të cilët u panë në boksët e privilegjuar.

Ditën e dytë turneu vazhdoi me fitoren e bjelloruses Aryna Sabalenka ndaj kolumbianes Camila Osorio, dhe në javët e ardhshme pritet të shohim në fushë emra si Carlos Alcaraz, Naomi Osaka dhe Ben Shelton. Grand Slam-i zgjat deri të dielën, 13 shtator, dhe përsëri përkon me Javën e Modës në New York, duke sjellë një prezencë të fortë të figurave të njohura në tribunat e stadiumit.

Lista e të pranishmëve dhe ngjarjeve të ditës do të përditësohet teksa ndeshjet vijojnë; Sipas Harper’s Bazaar, pritshmëritë për më shumë surpriza dhe për praninë e të famshmëve mbeten të larta.

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