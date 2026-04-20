Zbulimi i një bombe të Luftës së Dytë Botërore vë në alarm periferinë e Parisit verior, evakuohen mijëra banorë
Mijëra njerëz u evakuuan nga një periferi veriore e Parisit, ndërsa një bombë e Luftës së Dytë Botërore u vu në vend të sigurt të dielën. Përpara operacionit, zyrtari lokal Alexandre Brugere tha se do të ishte “i rrezikshëm” dhe do të kërkonte një “nivel të lartë përgatitjeje”.
Banorët në Colombes që jetojnë brenda një rrezeje prej 450 metrash nga vendi ku u gjet pajisja muajin e kaluar, u urdhëruan nga policia të largoheshin nga shtëpitë e tyre deri në orën 07:00 sipas orës lokale, ndërsa autoritetet kryen një operacion për asgjësimin e bombave. Gati 800 oficerë policie u vendosën për të zbatuar zonën e evakuimit me gjerësi 900 metra, ndërsa një zonë e dytë, më e gjerë, që shtrihej një kilometër nga vendndodhja e bombës, u lejoi banorëve të qëndronin brenda, por kufizoi aktivitetin në natyrë.
Një përpjekje fillestare për të hequr detonatorin e pajisjes dështoi, raportojnë mediat franceze, duke i shtyrë autoritetet të shkatërrojnë municionin historik në vend me një shpërthim të kontrolluar. Vendasit morën alarme emergjente që i udhëzonin të largoheshin dhe iu tha se nuk do të lejoheshin të ktheheshin derisa të përfundonte operacioni. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.
