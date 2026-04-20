☁️
Tiranë 19°C · Vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▲0%
ARI 4,813 ▼1.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $74,874 ▼ -0.53% ETH $2,302 ▼ -0.6% XRP $1.4145 ▼ -0.23% SOL $84.8000 ▼ -0.26%
20 Apr 2026
Breaking
Kusari-Lila për takimin Kurti-Abdixhiku: Shpresojmë në marrëveshje Doncic mungesa e madhe/ Shai, Wemby dhe Jokic në garë për lojtarin më të mirë në NBA Është Bajerni, pastaj të tjerët në Bundesligë! Kampion me sulmin më të mirë në histori (numrat) Hetim mbi përdhosjen e dyshuar të statujës së Jezusit nga një ushtar izraelit në Liban Momenti kur Toka fshihet pas Hënës, video e rrallë e filmuar nga telefoni i astronautit të NASA-s
Menu
Bota

Zbulimi i një bombe të Luftës së Dytë Botërore vë në alarm periferinë e Parisit verior, evakuohen mijëra banorë

· 2 min lexim

Mijëra njerëz u evakuuan nga një periferi veriore e Parisit, ndërsa një bombë e Luftës së Dytë Botërore u vu në vend të sigurt të dielën. Banorët në.

Mijëra njerëz u evakuuan nga një periferi veriore e Parisit, ndërsa një bombë e Luftës së Dytë Botërore u vu në vend të sigurt të dielën. Përpara operacionit, zyrtari lokal Alexandre Brugere tha se do të ishte “i rrezikshëm” dhe do të kërkonte një “nivel të lartë përgatitjeje”.

Banorët në Colombes që jetojnë brenda një rrezeje prej 450 metrash nga vendi ku u gjet pajisja muajin e kaluar, u urdhëruan nga policia të largoheshin nga shtëpitë e tyre deri në orën 07:00 sipas orës lokale, ndërsa autoritetet kryen një operacion për asgjësimin e bombave. Gati 800 oficerë policie u vendosën për të zbatuar zonën e evakuimit me gjerësi 900 metra, ndërsa një zonë e dytë, më e gjerë, që shtrihej një kilometër nga vendndodhja e bombës, u lejoi banorëve të qëndronin brenda, por kufizoi aktivitetin në natyrë.

Një përpjekje fillestare për të hequr detonatorin e pajisjes dështoi, raportojnë mediat franceze, duke i shtyrë autoritetet të shkatërrojnë municionin historik në vend me një shpërthim të kontrolluar. Vendasit morën alarme emergjente që i udhëzonin të largoheshin dhe iu tha se nuk do të lejoheshin të ktheheshin derisa të përfundonte operacioni. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

