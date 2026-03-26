26 Mar 2026
Zbulohet një skelet që dyshohet se i përket d’Artagnan në Maastricht

Një skelet që mund t’i përkasë d’Artagnan, ushtarit francez që frymëzoi romanin e famshëm “Tre Musketjerët” është zbuluar në një kishë në Maastricht, në Holandë.

Zbulimi u bë gjatë punimeve për riparimin e një pjese të dyshemesë që ishte shembur pjesërisht në një kishë moderne, themelet e së cilës datojnë të paktën në shekullin XIII.

d’Artagnan, musketer i mbretërve Louis XIII dhe Louis XIV, shërbeu për vite me radhë në kurorën franceze dhe u bë frymëzim për heroin e krijuar nga Alexandre Dumas në shekullin XIX.

Ai u vra gjatë “Masakrës së Maastricht” në vitin 1673, ndërsa vendndodhja e varrit të tij ka mbetur mister deri më sot.

Ekspertët pritet të kryejnë analiza të mëtejshme për të konfirmuar nëse mbetjet i përkasin vërtet figurës historike që u bë simbol i letërsisë dhe kulturës popullore.

