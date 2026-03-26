Zgjedhjet duhet t’i bëjë KQZ, jo kutitë e KQZ
Sali Berisha sot ka kërkuar një inventar sendesh fizike nga KQZ për rizgjedhjen e tij pa garë në krye të PD më 23 maj. Pasi ka përjashtuar çdo njeri që tenton të kandidojë për kryetar, edhe pse nuk e rrezikon, ai tani po kujdeset të marrë hua materiale fizike nga KQZ si kuti, dhoma të fshehta, kode sigurimi etj.
Edhe pse është shumë cinike që të bësh sikur po bën zgjedhje, pasi nuk ke lënë asnjë në garë, kërkesa e Berishës për t’iu drejtuar KQZ është një rast i mirë për të diskutuar mbi një nga problemet më të rënda të pluralizmit politik në Shqipëri, që është mungesa e përhershme e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme brenda partive.
Ata që akuzojnë njëri-tjetrin për vjedhje votash këtu e 35 vjet, në fakt problemin më të madh e kanë se nuk bëjnë kurrë zgjedhje brenda partisë së tyre.
Për këtë arsye, në reformën zgjedhore në Shqipëri, vëmendja duhet kushtuar tek demokratizimi i partive brenda tyre, duke u imponuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, të certifikuara nga një institucion i pavarur si KQZ.
Kjo duhet të pasqyrohet në ligj. Të gjitha problemet e deformimit të demokracisë dhe pluralizmit në Shqipëri kanë ardhur nga mosreformimi i brendshëm i partive dhe nga fakti që partitë uzurpohen nga liderë që nuk lejojnë të votohet.
Partia Socialiste është e vetmja parti që në vitin 1999 ka bërë zgjedhje reale brenda saj, me një garë që i dha asaj kartën e reformimit dhe shkëputjes përfundimtare nga Partia e Punës, por nevoja për një garë të re do të lindë shpejt, kur socialistët të ikin nga pushteti. Dhe nuk besoj se janë më kushtet e vitit 1999 që mund të përsëritet ai spektakël.
Për këtë arsye është e nevojshme që në ligjin për partitë politike të përcaktohen qartë dy kritere. E para, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme brenda partisë, duke ia kaluar këtë kompetencë KQZ, siç bën me zgjedhjet parlamentare. Është më mirë të shtojmë ca fonde për KQZ që të certifikojë zgjedhjet sipas ligjit dhe statutit të partive, për të parë popullaritetin real të çdo lideri brenda partisë, sesa të heqim dorë nga liderët e zgjedhur dhe t’i dëgjojmë pastaj të na japin leksione për humbjet dhe fitoret në zgjedhje.
Konkretisht, nëse Berisha ka nevojë për KQZ sot, nuk ka nevojë për kuti apo dhoma të fshehta, por për KQZ, e cila në bazë të statutit të Partisë Demokratike organizon zgjedhjet. Nëse do të ndodhte kjo, sot i përjashtuari i parë nga gara do të ishte Sali Berisha në bazë të “nenit Basha” që ka vendosur vetë në statut, ku atij i ndalohet rikandidimi. Pra ai është i vetëpërjashtuari i madh dhe i vetëm në PD nëse zgjedhjet do t’i bënte KQZ.
Por në vend që t’i bëjë KQZ, ato bëhen me mjetet e KQZ, por jo me rregullat e KQZ. Dhe ky është një cinizëm i madh, nga i cili prej 35 vitesh Shqipëria nuk shpëton dot. Ashtu siç nuk shkëputet dot Sali Berisha nga karrigia e PD. Fiks sepse nuk lë të votohet brenda partisë.
