S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.02 ▲8.1%
ARI 4,558 ▼1.1%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,654 ▼ -0.99% ETH $2,240 ▼ -2.49% XRP $1.3625 ▼ -1.53% SOL $82.5500 ▼ -1.56%
29 Apr 2026
Zgjedhjet e reja në Kosovë/ Albulena Haxhiu mbledh nesër krerët e partive politike për përcaktimin e datës

Ushtruesja e detyrës së presidentit, Albulena Haxhiu, do të zhvillojë të enjten, më 30 prill, takim konsultativ me partitë politike për datën e zgjedhjeve të reja.

Takimi do të mbahet në orën 15:00 dhe janë ftuar të gjitha partitë politike. Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se kreu i partisë, Bedri Hamza do të marrë pjesë në këtë takim.

Nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të marrë pjesë Jehona Lushaku-Sadriu, tha për REL-in zëdhënësi i LDK-së, Besian Mustafa.

Ndërkaq, Kushtrim Xhemajli, zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se Ardian Gjini do të marrë pjesë në takim.

Qëndrimet e përfaqësuesve politikë të komuniteteve joshumicë

Përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë shprehën gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në takimin e thirrur nga Haxhiu dhe njëkohësisht kanë treguar preferencat e tyre për datën e zgjedhjeve.

Emilija Rexhepi nga Partia e Re Demokratike i tha REL-it se do të jetë e pranishme në takim.

“Për datën, sipas ligjit 31 maj ose 7 qershor. Njësoj është për ne”, tha ajo.

Edhe kreu i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq, konfirmoi për REL-in se do të marrë pjesë në takim.

“Po, po do të marr pjesë në takimin nesër te zonja Haxhiu. Për neve, data e zgjedhjeve më e përshtatshme do të ishte diku në shkurt 2030-ës, por megjithatë, e kuptoj se data e vetme e mundshme është 7 qershori”, tha ai.

Elbert Krasniqi nga Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës konfirmoi po ashtu pjesëmarrjen në takim, teksa për datën tha se partia e tij nuk ka preferencë, por “kurdo që është e përshtatshme për organizim.

Kreu i Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës, Erxhan Galushi, tha se data më e përshtatshme “jo vetëm për mua po edhe për deputetë të tjerë do të jetë data e fundit e mundshme sipas afateve kushtetuese që supozohet të jetë 7 qershori”.

Rasim Demiri nga koalicioni Vakat, ndërkaq do të jetë i pranishëm në takimin me partitë e tjera politike, tha Bahrim Shabani nga ky koalicion.

“Sa i përket datës së zgjedhjeve, për ne nuk paraqet problem, sa më shpejt që të jetë e mundur, aq më mirë. Konsiderojmë se është humbur kohë e çmuar dhe është në interes të qytetarëve dhe të shtetit që institucionet të formohen sa më parë”, tha Shabani.

Preferencë për datë nuk ka as Artan Asllani nga Partia Socialdemokrate e Ashaklinjve, i cili tha se cilado datë që të vendoset, janë të gatshëm për të garuar në zgjedhje, teksa konfirmoi se ai do të jetë i pranishëm në takimin e së enjtes.

Për Veton Berishën nga Partia Liberale Egjiptiane, data më e preferuar është 7 qershori, teksa ai po ashtu konfirmoi pjesëmarrjen në takimin e 30 prillit.

Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe te përfaqësuesit politikë të partive të tjera nga komunitetet joshumicë dhe është në pritje të përgjigjeve.

Ky takim vjen pasi më 28 prill, Kuvendi i Kosovës dështoi që të zgjedhë presidentin e ri të vendit brenda afatit kushtetues të përcaktuar në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të 25 marsit.

Lëvizja Vetëvendosje në pushtet mbrëmjen e 27 prillit tërhoqi dy kandidaturat paraprake për president, Glauk Konjufca dhe Fatmire Mulhaxha Kollçaku, dhe propozoi dy aktiviste për të drejtat e njeriut, Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën për postin e presidentes.

Por, në seancën që nisi mbrëmjen e 27 prillit dhe që vazhdoi deri në mesnatën e 28 prillit, partitë opozitare nuk morën pjesë, duke pamundësuar kuorumin për zgjedhjen e presidentit të ri.

Sipas aktgjykimit të Kushtetueses, Kuvendi u shpërnda dhe tani Kosova duhet të mbajë zgjedhje brenda 45 ditësh.

Haxhiu ka afat që brenda dhjetë ditësh të caktojë datën e zgjedhjeve. Dy datat për mbajtjen e zgjedhjeve janë 31 maji dhe 7 qershori.

Ndërkaq, pas një takimi me u.d. të presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, tha të mërkurën se ky institucion preferon 7 qershorin si datë të zgjedhjeve, pasi KQZ-së i duhet sa më shumë kohë për të organizuar votimet.

