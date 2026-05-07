🌧️
Tiranë 17°C · Shi i lehtë 07 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 92.69 ▼2.51%
ARI 4,749 ▲1.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $81,622 ▲ +0.23% ETH $2,346 ▼ -1.09% XRP $1.4212 ▼ -0.88% SOL $90.3400 ▲ +2.87%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 92.69 ▼2.51 % ARI 4,749 ▲1.16 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 92.69 ▼2.51 % ARI 4,749 ▲1.16 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
07 May 2026
Breaking
Rama mbledh drejtuesit politikë në selinë e PS Sot seanca në Kuvend, Rama në interpelancë përballë deputetëve të opozitës Teherani shqyrton propozimin e SHBA-së, Trump: Lufta me Iranin do të “mbarojë shpejt” Ndërron jetë themeluesi i CNN, Ted Turner Shpërthimi i hantavirusit në udhëtimin detar, ish-oficeri britanik izolohet në një spital në Holandë
Menu
Kosova

Zgjedhjet në Kosovë/ Përfundon sot afati që partitë politike, të njoftojnë pjesëmarrjen në zgjedhje

· 2 min lexim

Sot, përfundon afati për partitë politike në Kosovë që të njoftojnë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës lidhur me pjesëmarrjen ose mospjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026.

Po ashtu, sot përmbyllet edhe afati për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore mes partive politike. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës po vazhdon zbatimin e planit të aktiviteteve për organizimin e procesit zgjedhor të 7 qershorit.

Institucioni zgjedhor bëri të ditur se ka nisur edhe procesi i verifikimit dhe ndryshimit të qendrës së votimit për qytetarët.

Votuesit mund të verifikojnë ose ndryshojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës online të KQZ-së:

Ndryshimi i qendrës së votimit mund të bëhet edhe pranë Zyrave të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve. Afati për ndërrimin e qendrës së votimit është deri më 17 maj 2026, ndërsa qytetarët mund ta ndryshojnë atë vetëm brenda komunës së tyre.

Sipas të dhënave të miratuara nga KQZ-ja, në zgjedhjet e 7 qershorit do të jenë gjithsej 949 qendra votimi. Prej tyre, 911 do të përdoren për votim të rregullt, ndërsa 38 qendra do të shërbejnë për organizimin e votimit me kusht në secilën komunë të Kosovës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu