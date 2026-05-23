Zgjedhjet për kreun e PD/ Pas mbylljes së votimit, nis procesi i numërimit të fletëve
Partia Demokratike ka përmbyllur sot procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të saj. Në këtë referendum, 51 mijë anëtarë me të drejtë vote u thirrën për të vendosur nëse Sali Berisha do të vijojë të qëndrojë në krye të PD-së apo jo.
Votimi nisi në orën 08:00 dhe përfundoi në orën 19:00. Ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, këtë herë votat do numërohen në degët e partisë dhe jo në selinë qendrore.
Rezultatet zyrtare pritet të shpallen nga komisionet e degëve pas përfundimit të numërimit.
Lajmi në zhvillim …
