🌤️
Tiranë 34°C · Kryesisht kthjellët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $77,872 ▼ -1.17% ETH $2,445 ▼ -1.7% XRP $1.3927 ▼ -1.42% SOL $105.0200 ▼ -0.64%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
29 Aug 2026
Breaking
KIEV- 37 të vrarë dhe mbi 40 të plagosur në sulmin rus me dron në një depo Rinia e PDK-së rrethon Qeverinë me shirit rrezikshmërie: Albin Kurti po e rrezikon demokracinë dhe shtetin Takimi me të deleguarit për Tiranën dhe deputetët e qarkut/ Zbardhet ultimatumi i Ramës: Dilni në terren dhe takoni qyteta “Të majtët” shqiptarë, që i marrin borxh armiqtë, stereotipet dhe retorikën të djathtës ekstreme Kurti bën homazhe në Han të Elezit: Gjaku i dëshmorëve është në themelet e Republikës
Menu
Sporti

Zyrtare: Kristjan Asllani bashkohet me Al-Jazira-n

· 1 min lexim

Kristjan Asllani është zyrtarisht lojtar i ri i Al Jazira-s. Klubi i Abu Dhabit e njoftoi lajmin në rrjetet sociale, duke postuar edhe foto të mesfushorit shqiptar, përfshirë fotot e tij duke nënshkruar kontratën dhe në dhomën e zhveshjes në stadiumin Mohammed bin Zayed.

Asllani do të veshë fanellën me numër 23 dhe vjen në formë huazimi nga Interi, i cili aktualisht po negocion transferimin e Yanis Massolin te Cagliari, pak para ndeshjes së ligës midis dy ekipeve. Cagliari do të ketë mundësinë ta blejë Massolin për 7 milionë euro, ndërsa Interi mban të drejtën ta blejë përsëri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu