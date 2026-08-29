Zyrtare: Kristjan Asllani bashkohet me Al-Jazira-n
Kristjan Asllani është zyrtarisht lojtar i ri i Al Jazira-s. Klubi i Abu Dhabit e njoftoi lajmin në rrjetet sociale, duke postuar edhe foto të mesfushorit shqiptar, përfshirë fotot e tij duke nënshkruar kontratën dhe në dhomën e zhveshjes në stadiumin Mohammed bin Zayed.
Asllani do të veshë fanellën me numër 23 dhe vjen në formë huazimi nga Interi, i cili aktualisht po negocion transferimin e Yanis Massolin te Cagliari, pak para ndeshjes së ligës midis dy ekipeve. Cagliari do të ketë mundësinë ta blejë Massolin për 7 milionë euro, ndërsa Interi mban të drejtën ta blejë përsëri.
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