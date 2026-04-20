Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren
Ekipet e njësisë rajonale të "Pyjeve të Maqedonisë" janë ende në terren dhe po përpiqen të shuajnë zjarrin që shpërtheu dje në rezervuarin Glazhnja në Komunën e Likovës, informuan sot nga ndërmarrja.
Ekipet e njësisë rajonale të “Pyjeve të Maqedonisë” janë ende në terren dhe po përpiqen të shuajnë zjarrin që shpërtheu dje në rezervuarin Glazhnja në Komunën e Likovës, informuan sot nga ndërmarrja. Ai dyshon se zjarri është pasojë e veprimit të mëparshëm të kompanisë për të sekuestruar dru të prerë ilegalisht në rajon, pas të cilit u shfaqën zjarret. Qendra Rajonale e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Kumanovë njoftoi se Stacioni Policor i Mateçit i informoi ata për zjarrin në pyllin e ulët të lisit pranë fshatit Glazhnja.
Zëvendësdrejtori i kompanisë, Kire Mihailov, informoi se zjarri është raportuar rreth mesditës së djeshme. Mihailov thotë se ndërhyrja e shpejtë do të parandalojë përhapjen e zjarrit në vende më të larta ku nuk ka rrugë hyrëse dhe aktualisht nuk ka kërcënime serioze që ai të dalë jashtë kontrollit. Fillimisht, zjarri u zhvendos në tre drejtime drejt Dumanocit, ku kishte mundësi të përfshinte fermat me lopë, drejt fshatit Goshincë dhe drejt fshatit Brest.
Ekipet nga kompania, si dhe nga Njësia Territoriale Kundërzjarrit – Kumanovë, kanë dalë menjëherë në vendngjarje. “Ne duhet të bëjmë çmos që pjesën e poshtme të zjarrit ta vëmë nën kontroll gjatë kësaj dite”, tha Mihailov. Ekipet mbeten për të shuar zjarrin gjatë gjithë ditës së sotme. Vëmendja mbetet te reagimet e aktorëve politikë dhe te hapat që mund të pasojnë në ditët në vijim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.