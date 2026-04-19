“Zjarri në pallat nuk ka lidhje me ndërtimin”, Rama: Asnjë nga banorët nuk do lihet vetëm
Kryeministri Edi Rama tha në podkastin e tij Flasim se banorët e pallatit të që u shkrumbua nga zjarri do të ndihmon nga bashkia dhe qeveria deri kur të
Sipas materialit burimor, sipas Ramës, zjarri në këtë pallat ishte një fatkeqësi dhe nuk ka lidhje me vetë ndërtimin. Zhvillimi po ndiqet në jetën politike të vendit për shkak të ndikimit që mund të ketë në debatet publike, në institucionet dhe në klimën politike.
Në vijim të raportimit, theksohet se “U vumë menjëherë në lëvizje dhe gjëja me e rëndësishme është që do rindërtohet nga e para nga ndërtuesi i saj, dhe angazhimi për të ndihmuar deri në momentin kur ata do të kthehen në shtëpi të mund të kenë një bonus qiraje dhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar dëmet e pariparueshme në apartamentet e tyre. Tani, gjithmonë në këto raste, shfaqen menjëherë, si kërpudhat pas shiut, lloj-lloj gjithologësh dhe lloj-lloj ekspertësh publikë, por pa licencat dhe pa njohuritë e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Po gjithsesi, edhe për shkak të emocioneve, edhe për shkak të nevojës për të marrë protagonizëm, kush nuk del e çfarë nuk thotë. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndijë, nga një nisje zjarri, po të doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin, por, nga ana tjetër, kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë dhe me materialet e ndërtimit, edhe pse, nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara dhe vinin nga importi, kështu që nuk dua të zgjatem më shumë në këtë pikë. Po ashtu, artikulli shton se më e rëndësishmja është që askush prej atyre banorëve që patën atë moment dramatik që falë forcave të rendit nuk u kthye në tragjedi nuk do të lihet vetëm”, tha Rama..
Burimi: Euronews Albania
