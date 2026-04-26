Tiranë 15°C · Kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▲0%
ARI 4,741 ▲0%
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
BTC $78,120 ▲ +1.15% ETH $2,364 ▲ +2.39% XRP $1.4308 ▲ +0.78% SOL $86.7700 ▲ +1.33%
26 Apr 2026
Zv.trajneri i Egnatias pas ndeshjes: Nuk kemi hequr dorë nga kampionati, luftojmë deri në fund

“Nuk është se kemi hequr dorë nga kampionati. Pjesa e parë jo e mirë e jona, identik si me Flamurtarin. Po ndëshkohemi nga gola që nuk po i kuptoj. Lojtarët kaluan në nervozizëm, por mos harrojmë kishim 3 mungesa të rëndësishme, plus 4-5 lojtarë ishin me 120 minuta në këmbë, kjo ndikoi tek ekipi. Nuk e them për justifikim, por edhe lodhja bëri punën e vetë.

Kemi pasur probleme në krahun e majtë, kemi Xhefersonin, e futëm e nxorëm përsëri, kishte tërheqjen, atje ishim keq sot, e modifikuam me Jamen. Kishim probleme në krah.

Sota, Xhemajli dhe Fernando, shto dhe Dajsinanin, janë boshti i ekipit. Pjesa e dytë e jona ishte më e mirë, një gol mund ta hapte ndeshjen. Vora ishte mbyllur mirë mbrapa me 10 lojtarë. Ne nuk shënuam dot. Ne vlerësojmë çdo ndeshje, edhe pse kemi 3 humbje radhazi me ekipet e vendeve të fundit, në kampionatin shqiptar nuk ka shumë diferenca, pavarësisht renditjes. Ne i kemi vlerësuar të dyja edhe kampionatin edhe Kupën, e dimë se është e vështirë të luftosh për 2 trofe, se ka lodhjen e vet”, deklaroi Brahja.

